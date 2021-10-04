Coca-Cola решил изменить старый логотип, рассказав о своей миссии объединить всех людей
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Несколько дней назад один из самых узнаваемых брендов в мире, представили новую форму логотипа и рассказал о своих планах на будущее.
Теперь надпись Coca-Cola будет более округлая. По идее дизайнеров она должна как бы «обнимать» бутылку с газированным напитком.
В качестве нового слогана бренд решил использовать словосочетание «Real Magic».
Такое решение связанно с тем, что компания хочет посредствам своего продукта объединять людей. Ведь как сказал директор по маркетингу, именно Кола является главным атрибутом любого праздничного стола.
Также в преддверии выхода новой линейки компания выпустила промо-ролик.
Основная идея, которую заложили сценаристы, заключается в объединении реального мира с виртуальным.
Для съемок были приглашены многие известные блогеры, стримеры и киберспортсмены.
«Мы считаем, что Coca-Cola – это не только один из самых успешных брендов во всем мире, но и некий магический эликсир, способный объединять людей», — сказал Маноло Арройо.
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