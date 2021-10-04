 

В РФ впервые испытали гиперзвуковую ракету «Циркон» с атомной подлодки

04.10.2021, 8:28, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВоенно-морской флот РФ впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Военно-морской флот РФ впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск». Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. 

Отмечается, что стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря. Полет ракеты соответствовал заданным параметрам, испытательная стрельба признана успешной.

Ранее сообщалось, что в начале октября планируется провести первый испытательный пуск подводной версии гиперзвуковой ракеты «Циркон». 

Напомним, успешно прошли летно-конструкторские испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя – фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Северного флота. В августе Минобороны в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» заключило первый контракт на поставку ракет «Циркон».



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