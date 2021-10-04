В РФ впервые испытали гиперзвуковую ракету «Циркон» с атомной подлодки

Военно-морской флот РФ впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Военно-морской флот РФ впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск». Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря. Полет ракеты соответствовал заданным параметрам, испытательная стрельба признана успешной.

Ранее сообщалось, что в начале октября планируется провести первый испытательный пуск подводной версии гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Напомним, успешно прошли летно-конструкторские испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя – фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Северного флота. В августе Минобороны в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» заключило первый контракт на поставку ракет «Циркон».