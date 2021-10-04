 

Названы самые высокооплачиваемые профессии на удаленке

04.10.2021, 8:28, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОдной из самых высокооплачиваемых профессий на удаленке является разработчик, использующий язык программирования Golang, с зарплатой до 450 тыс. рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

От соискателя требуется опыт коммерческой разработки не менее пяти лет, навык проектирования систем с нуля, знание Golang и GraphQL, а также умение разрабатывать архитектуру высоконагруженных отказоустойчивых решений и писать надежный код и проводить его проверку, передает РИА «Новости». 

Авторы исследования сообщили, что специалист по тендерам может получать до 300 тыс. рублей в месяц. От сотрудника требуются аналитические способности, самоорганизованность, знание законодательства в области проведения конкурсных торгов, умение работать с тендерной документацией и вести переговоры.

В список высокооплачиваемых профессий также попал главный дизайнер интерьера, которому готовы платить до 150 тыс. рублей в месяц. От соискателя требуется, в частности, опыт работы в высоком ценовом сегменте от трех лет, портфолио, владение программным обеспечением.

До 100 тыс. рублей может зарабатывать оценщик. У соискателя должно быть высшее образование и квалификационный аттестат, а также участие в профессиональной саморегулируемой организации.

Ранее исследование сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье» показало, что россияне считают самыми сложными профессии врача, космонавта и шахтера. 



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