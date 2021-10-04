Человек в шляпе, погибший при крушении самолета – это часто наблюдаемый призрак аэропорта Хитроу

Людям, вылетающим из аэропорта Хитроу (Лондон, Великобритания), приходится учитывать возможное появление призрака человека, погибшего в ужасной катастрофе десятки лет назад.

Сообщается, что этого призрака тут видят время от времени и в наши дни.

Эта история восходит к трагическому инциденту, случившемуся в 1948 году. В особенно туманную мартовскую ночь самолет Douglas D3, летевший в Лондон из Бельгии, разбился при посадке в этом аэропорту.

При ударе о землю самолет получил повреждения, однако большая часть пассажиров выжили. Но не успели они опомниться, как самолет загорелся и 19 человек погибли в пожаре, сгорели заживо. Лишь трем пассажирам удалось выжить, но двое получили очень серьезные раны.

Из-за тумана работа пожарных была крайне затруднена, и к тому моменту, когда им все-таки удалось потушить пожар, от самолета осталась лишь небольшая часть крыла. Все остальное сгорело практически до основания.

Самолет упал всего в 274 метрах от домов на улице Бат-роуд, расположенной рядом с аэропортом. Сообщается, что крики горящих заживо людей были такими громкими, что их слышали как пожарные, так и местные жители.

Пока пожарные старались потушить пламя, на место крушения внезапно попал посторонний человек. Согласно местной легенде, это был мужчина в классическом костюме и шляпе. Он бродил среди пожарных и спрашивал, не видел ли кто его портфель. А потом куда-то пропал.

Через некоторое время, когда пожар был потушен и из останков самолета извлекли тела погибших пассажиров, одно из тел выглядело в точности как тот мужчина, что ходил и спрашивал про свой портфель. Рассказывают, что пожарные очень хорошо запомнили его лицо и не могли ошибиться.

С того дня как минимум несколько раз этого же человека видели на разных взлетно-посадочных полосах аэропорта Хитроу. Он снова и снова бродил по полосе, словно продолжая искать свой портфель.

В 1970 году радиолокационная служба аэропорта уловила посторонний объект на взлетно-посадочной полосе. На приборе объект выглядел как фигура человека. Экстренные службы аэропорта были тут же отправлены в это место, но никого там не нашли.

Те, кто видели призрак этого мужчины, рассказывают одно и то же: он носит темный классический костюм и шляпу-котелок.