Альберт Эйнштейн прилетал в Розуэлл в 1947 году, чтобы изучить обломки НЛО и инопланетян

Доктор Ширли Райт заявила, что Альберт Эйнштейн прилетал на военную американскую авиабазу, чтобы посмотреть на инопланетян и НЛО, сообщает издание Daily Star.

На недавно появившихся аудиозаписях сообщается, что британский физик был доставлен сверхсекретными агентами в Розуэлл, штат Нью-Мексико, еще в 1947 году, чтобы исследовать обломки разбившегося НЛО с инопланетянами внутри.

В заявлении говорится, что Эйнштейн и его ассистент доктор Ширли Райт были доставлены на место по указу правительства для осмотра тел и места крушения «внеземного транспортного средства».

По словам Ширли, она считает себя обязанной «раскрыть правду». Она сказала, что Эйнштейна, «самого известного физика-теоретика 20-го века», попросили посетить секретную базу в июле 1947 года, чтобы дать свое экспертное заключение.

На записи она говорит, что ее саму и Эйнштейна попросили принять участие в «кризисной конференции», которая проходила на авиабазе с участием других военных и ученых.

Им показали инопланетный самолет: «Он был дискообразной формы, вроде как вогнутый. Его размеры достигали одной четвертой этажа ангара. Летательный аппарат был с одной стороны поврежденным. Корпус корабля был покрыт отражающим материалом, но когда мы подходили к нему близко, он становился довольно тусклым».

«Эйнштейна нисколько не встревожило то, что он увидел явные доказательства. Я не записала в своих заметках его первоначальные комментарии, но он сказал что-то в том смысле, что он не был удивлен тем, что они прибыли на Землю, и что это дало ему надежду на то, что мы сможем узнать больше о Вселенной. Контакт, сказал он, должен принести пользу обоим нашим мирам».

Затем она продолжила рассказывать о том, как они увидели самих инопланетян.

Она сказала: «Некоторым специалистам разрешили присмотреться поближе, в том числе моему боссу. Для меня они все выглядели одинаково, все пятеро. Они были около пяти футов ростом, без волос, с большими головами и огромными темными глазами, а их кожа была серой с легким зеленоватым оттенком, но по большей части их тела не были обнажены, так как на них были облегающие костюмы. Но я слышала, что у них не было ни пупков, ни гениталий».

Затем она рассказала, что была еще одна поездка, где один инопланетянин был все еще жив и видела, как он «корчился от боли», но ее вывели из здания, в то время как Эйнштейну, у которого был другой уровень допуска, разрешили остаться.

Доктор Райт также сказала, что она поклялась хранить тайну и сказала, что этот визит будет отклонен по всем официальным каналам, если она вдруг заговорит.

Фонд Альберта Эйнштейна заявил, что у них нет записей о местонахождении Эйнштейна на эту дату.