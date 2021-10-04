Деревню в США завалило гробами

Деревню в США завалило гробами с кладбища после урагана «Ида».

Поселение Айронтон в штате Луизиана оказалось завалено гробами с местного кладбища после урагана «Ида». Жители пытаются справиться с последствиями стихийного бедствия на протяжении месяца, сообщает The Independent.

Деревня, состоящая преимущественно из чернокожего населения, находится рядом с рекой Миссисипи, от которой ее защищает небольшая дамба. Прошедший в конце августа ураган «Ида» сорвал облицовку зданий, разломил дома надвое или уничтожил их вовсе. Потоки воды разбросали гробы с близлежащего кладбища по всему селению вперемешку с болотной травой.

Местные жители на протяжении месяца очищали улицы от засохшей грязи и растений.

– Гробы на улицы принесло из могил на другой стороне. Процесс уборки всей деревни будет долгим и трудным, — рассказал местный жители Джон Бруссард.

По оценкам группы быстрого реагирования, которая помогает справиться с последствиями урагана, с кладбища принесло около 30-40 гробов. По словам председателя рабочей группы Райана Зайдеманна, в настоящее время начинается длительный процесс по поиску родственников умерших людей, могилы которых оказались разрушены стихией.

Деревня оказалась одной из многих мест в удаленных частях американского штата, наиболее пострадавших от урагана. Глава поселения Кирк Левин также обратился к президенту США Джо Байдену и делегации штата в Конгрессе с просьбой о помощи. Большая часть жителей покинула этот район в 2005 году после урагана «Катрина». Сегодня в ней проживает около 150 человек.