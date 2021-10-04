 

В “Слуге народа” назвали нардепа, который заменит Разумкова на должности спикера

04.10.2021, 8:20, Новости дня
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По ее словам, “никакого раскола” по этому вопросу во фракции нет.

“Действительно, это решение достаточно тяжелое. Речь идет о внутрифракционном конфликте, это именно политическое измерение нашей фракции сейчас делегировать другому человеку должность председателя парламента. У нас сейчас основной кандидат – это Руслан Стефанчук”, – сказала она.

Кравчук заявила также, что отставка Разумкова очевидна.

“В чем основная разница. Владимир Зеленский без Дмитрия Разумкова стал бы президентом. А Разумков без президента не стал бы председателем парламента. Мы в том же Трускавце два года назад делегировали разных людей на различные должности, в том числе на председателя Верховной Рады. И наша задача – выполнять программу президента, программу партии, потому что мы с ней пришли. Пойдет ли Разумков в оппозицию? Я не уверена, что он превратится в условно [внефракционного нардепа] Гео Лероса, который критикует все, что связано с президентом”, – сказала она.

Контекст:

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции “Слуга народа” и Разумкова есть разногласия относительно закона об олигархах. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали “мировоззренческим конфликтом” и не исключили, что в него вмешается Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией” и допустили возможность отставки спикера Рады.

“Украинская правда” со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября глава парламентской фракции “Слуги народа” Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции “Слуга народа” с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично.

В результате конфликта в “Слуге народа” решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце.

2 октября нардеп от “Слуги народа” Алексей Устенко сообщил, что его фракция собрала не менее 160 подписей из необходимых 150 для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады. Процедуру отзыва планируют начать 4 октября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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