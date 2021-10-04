 

В Афганистане обстреляли автомобиль журналиста, есть погибшие

04.10.2021, 8:20, Новости дня
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В результате три человека погибли, еще двое получили ранения. Информацию об убийстве журналиста подтвердил источник Xinhua в службе безопасности Афганистана. По его словам, погиб журналист и еще два человека.

Саадат и его родственники ехали на машине по дороге в 5-м полицейском округе города Джелалабад. В это время боевики открыли по ним огонь из велорикши. Сын Саадата и водитель автомобиля получили ранения, уточнил собеседник агентства.

Независимый комитет по безопасности журналистов Афганистана осудил убийство. Ни одна организация не взяла на себя ответственность за нападение. По сведениям источника, власти расследуют этот инцидент.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул.

3 октября в Кабуле прогремел взрыв у мечети. В результате взрыва погибло восемь человек. Associated Press отмечало, что взрыв случился в то время, как в мечети проходила панихида по матери представителя “Талибана” Забихуллы Муджахида.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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