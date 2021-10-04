В воскресенье в Украине привились от коронавируса почти 34 тыс. человек

Одну дозу получили 17 373 человека, полностью иммунизирован – 16 551.

В воскресенье украинцев прививали 330 мобильных бригад, а также в 1070 пунктах и 358 центрах вакцинации.

С начала кампании по иммунизации привито 7 190 643 человека, из них получил одну дозу – 7 190 641 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 771 866 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 12 962 507 прививок.

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Больше всего прививок 3 октября делали препаратом компании Pfizer – 20 753, отмечает Минздрав.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет.

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