Все, что вы должны знать о зомби

При слове «зомби» в мозгу в первую очередь возникает образ медленно шагающего трупа, обуреваемого желанием полакомиться человечинкой. Таким создал его Голливуд, таким нам его представляют многочисленные компьютерные игры. Однако ничто не возникает на пустом месте. Откуда же взялся этот монстр? Будем разбираться.

Хорошо забытое старое

Мертвецами-людоедами человечество пугало себя давно. Шумерский «Эпос о Гильгамеше» считается одним из древнейших литературных произведений мира (XVIII-XVII века до н. э.):

Проложу я путь в глубину преисподней,

Подниму я мёртвых, чтоб живых пожирали,

Станет меньше тогда живых, чем мёртвых!

Как видим, люди создавали триллеры о ходячих покойниках более чем 3.500 лет назад. Шумеры отнюдь не были оригиналами. Скандинавские саги полны историй об оживших мертвецах. Выйдя из могил, они ходили по миру живых, и делали разные пакости.

По тибетским горам издавна шатались роланги (роланг в переводе с тибетского «вставший труп»). Поэтому в классическом тибетском доме низкие двери и высокие пороги – это чтобы роланг не смог войти в дом: одеревеневший мертвец не в силах наклониться или согнуть ноги в коленях. Предполагается, что пока нежданный гость будет топтаться перед дверью, соседи успеть сбегать в ближайший монастырь и привести монаха – только они знают, как «успокоить» роланга.

Индийские эпосы полны рассказами о веталах – духах, обожающих вселяющихся в человеческие тела. Но если за место в теле живого человека нужно бороться (жилплощадь занята!), то оставленный душой труп можно занимать без проблем.

Японцы чтобы пощекотать себе нервы придумали бусо. Это разлагающиеся трупы, бродящие по улицам ночных городов и поселков в поисках пищи – человеческой плоти. Бусо абсолютно лишены интеллекта и думают только о еде.

В Китае есть цзян-ши (дословный перевод «одеревенелый труп»). Ходят они медленно, хромая, вытянув руки вперед. Питаются людьми. Убить цзян-ши сложно, пули их не берут. Только выстрел в голову способен остановить ходячего мертвеца. (Ну чем не голливудский зомби? Не зря китайцы говорят, что все европейские достижения в области науки, культуры и техники на самом деле были созданы в Китае!)

Так что история о страшных зомби, преследующих человечество, тянется из глубины веков. Но в XX-XXIв. зомби стали нечто большим, чем просто страшилкой. Они стали элементом культуры.

С чего все началось

Началось все в 1929 году, когда репортер “Нью-Йорк Таймс” Вильям Сибрук опубликовал записки «Остров магии» о своем путешествии на Гаити. Из 4-х глав книги самой интересной была глава о зомби. Но гаитянские «ожившие мертвецы» вызывали не только ужас, но и сочувствие.

Местные колдуны (бокоры), воскрешали умершего с целью получить не бездумного убийцу, а безропотного работника на свои поля. «Воскрешенные покойники» годами без выходных работали на сахарных плантациях за чашку риса и кусок хлеба.

Они были лишены памяти, воли, разума, но понимали простейшие команды и выполняли осмысленные действия. Скажи им «копай» – будут копать, скажи «носи воду» – будут круглые сутки таскать ведра, не выказывая при этом никаких эмоций. Заветная мечта любого капиталиста.

На появление книги сразу отозвался кинематограф. В 1932 году в США вышел фильм «Белый зомби». Режиссеры не слишком отошли от образа классических гаитянских зомби. В фильме это бессловесные безропотные работники на сахарном заводе своего «владельца».

Но и этого зрителю оказалось вполне достаточно. При бюджете в 50.000 долларов лента собрала в прокате 8 миллионов. Естественно, после такого потрясающего коммерческого успеха зомби были просто обречены на долгую кинематографическую жизнь.

Зомби made in Holliwood

В 1968 году Джордж Ромеро снял свой первый полнометражный фильм «Ночь живых мертвецов». Зритель увидел «настоящих зомби» – шагающих монстров одержимых идеей убивать и пожирать живых. И хотя слово «зомби» в фильме не прозвучало ни разу, зритель интуитивно понял, что восставших из могил мертвецов-людоедов следует называть именно так.

Успех фильма ошеломил даже его создателей. Обойдясь в 114.000$, он принес авторам 30 млн.$. Естественно, далее последовали многочисленные ремейки и продолжения: «Рассвет мертвецов», «День мертвецов», «Дневники мертвецов», «Выживание мертвецов» и пр.

Но мы, кажется, ушли в сторону. А как же настоящие зомби?

Едем на Гаити

Что удивляет каждого приехавшего на Гаити, так это местные кладбища. Могилы здесь заваливают тяжелыми камнями, накрывают бетонными плитами, заливают бетоном. Это не страх, зомби здесь не боятся (ну кого могут испугать эти несчастные создания?). Однако никто не хочет, чтобы его умерший родственник превратился бессловесную рабочую скотину, лишенную разума.

У кого нет денег на создание бетонированной могилы, просто караулят своих покойников. Сменяя друг друга, родственники усопшего охраняют захоронение день за днем, пока труп не начнет разлагаться. Полуразложившийся труп колдуну уже не нужен.

Часть мертвых хоронят рядом с домом, вблизи дорог или оживленных мест (не станет же колдун разрывать могилу на глазах у всех?!). В самом крайнем случае умершему протыкают сердце, пробивают голову, т.е. приводят тело в «нерабочее состояние».

И упаси вас смеяться над жителями, обвинять их в суеверии. Любому сомневающемуся здесь расскажут добрый десяток историй об оживших мертвецах.

Истории про зомби

30-летняя женщина умерла, смерть ее была зафиксирована врачами. В присутствии многочисленных родственников ее похоронили. Через три года муж покойной увидел ее в соседней провинции на плантации сахарного тростника. Изможденная тяжелым трудом женщина говорила с трудом и ничего не помнила – зомби!

В одну деревню пришел зомби, бывший некогда ее жителем и похороненный четыре года назад. Крестьяне перепугались и привели его в полицию. В участке этому нисколько не обрадовались. Зомби усадили на скамью и попытались задавать вопросы. Но тот только смотрел перед собой невидящими глазами и молчал. Кто-то сказал, что «ходячего мертвеца» можно привести в чувство, если напоить его соленой водой. Напоили.

К всеобщему удивлению зомби медленно назвал свое имя и имя своего хозяина-колдуна. Поскольку родственники воскрешенного принять его отказались, отправили колдуну записку с просьбой прийти и забрать свое «имущество».

Колдун, разумеется, не пришел, а зомби через два дня умер. Умершего в участке «ходячего мертвеца» объявили непонятно откуда взявшимся сумасшедшим и дело закрыли. Ну кому охота связываться с могучим колдуном? Никто не хотел сам превратиться в зомби.

Однажды преследуя опасного преступника полицейские обнаружили в джунглях плантацию сахарного тростника. Изможденные люди с остекленевшими глазами совершали монотонные движения, не обращая внимания на вышедших из леса стражей закона. Якобы один из полицейских даже узнал в одном из зомби своего односельчанина, умершего несколько лет назад.

Выполняя свою непосредственную задачу (преследование и поимка преступника) полицейские не стали задерживаться. Когда несколько недель спустя по их сигналу на плантацию прибыл отряд, она была уже безлюдна.

«Подумаешь, – фыркнет иной скептик, – да я сам таких историй могу напридумывать миллион. Факты, факты давайте! Имена, фамилии, даты и пр. Есть они у вас?» Отвечаем: есть.

Конкретные факты

Фелиция Ментор. Умерла в 1907. В 1936 году брат Фелиции случайно встретил бесцельно бродящую голую изможденную женщину, в которой признал свою сестру. Прибывший бывший муж также подтвердил, что это Фелиция. Конечно, женщина за 29 лет сильно изменилась, но походка, характерные жесты и родимое пятно на левой лодыжке!

Фелиция никого не узнавала, не могла назвать своего имени, на вопросы не реагировала. Белое лицо с мертвыми глазами. Родные поместили ее в клинику, где ее наблюдала писательница Зора Херстон, оставившая воспоминания об этой встрече.

В 1966 году умерла некая Натагетта Джозеф. Врачи подтвердили смерть, выдали справку. Через шесть лет после захоронения несчастную нашли в окрестностях деревни. Остекленевший взгляд, неуверенная походка, бессвязная речь – классический зомби.

В 1979 году была найдена Френсис Илиус, «умершая» три года назад. Те же симптомы: замедленные движения, невозможность сфокусировать свое внимание на чем-либо и сформулировать четкую мысль. Могилу «покойницы» вскрыли, трупа в ней не обнаружили.

Самый знаменитый зомби

Таковым считается Клавдиус Нарцисс. В 1962 году он обратился к врачу, а через три дня врач подписал свидетельство о его смерти. Умершего, как водится, похоронили. Через 18 лет он вернулся. В отличие от прочих зомби, Нарцисс сохранил память. По непонятным причинам механизм превращения в зомби дал сбой и Клавдиус помнил и свое имя, и свое прошлое.

Ламарк Доуйон, директор местного центра психиатрии и неврологии в 1981 году встретился с Клавдиусом. Целью Ламарка было разоблачить самозванца. С помощью родственников он составил перечень вопросов, на которые мог бы ответить лишь истинный Клавдиус Нарцисс.

Доуйон увидел классического зомби. Тусклый безразличный взгляд, замедленные, словно механические движения и еле-еле бьющееся сердце.

Монотонным тихим голосом «самозванец» отвечал на каверзные вопросы и не ошибся ни разу. Он рассказывал, как врач подносил к его губам зеркальце, как плакали родственники на его похоронах, как забивали гвозди в гроб. Один гвоздь пробил крышку и рассек Клавдиусу лоб, оставив шрам.

Он рассказывал как комья земли застучали по крышке гроба, как его выкапывали подручные колдуна и как бокор проводил обряд «воскрешения». Вместе с другими зомби Нарцисс трудился на сахарной плантации и ушел оттуда лишь после смерти «хозяина».

Уехал Ламарк Доуйон в убеждении, что видел настоящего зомби. Напоследок он сфотографировал Клавдиуса Нарцисса, одиноко сидящего на своей могиле.

Мертвые не оживают!

Любой врач скажет, что ходящий воскрешенный покойник – это бред. После остановки сердца и прекращения кровообращения через 5, от силы 7 минут клетки мозга гибнут и уже навсегда. Казалось бы, а разве зомби нужен мозг? Чем он тупее, тем лучше! Но даже для простейших функций, таких как ходить за «добычей», хватать ее, кусать, необходима здоровая нервная система. Если мозг умер, мертвец может и будет «живым», но уже никак не «ходячим».

Медики неоднократно предпринимали попытки восстановить работу сердца через 10, 20 минут после остановки, но в результате вместо человека получали «живое растение», лишенное малейших признаков интеллекта и не в силах пошевелить даже пальцем, не то что ходить.

Разрешить противоречие взялся в 1982 году доктор Уэйд Дэвис, отправившийся ради этого на Гаити.

Расследование доктора Дэвиса

Еще задолго до Дэвиса высказывались версии, что никакого воскрешения нет. Жертвы погружаются в состояние, близкое к летаргическому сну, когда даже опытный врач не в состоянии отличить живого от мертвого. Колдуну остается выкопать «труп» и «воскресить». При этом разрушаются части мозга, управляющие волей и речью. Вот вам и готовый зомби. Но как это происходит в реальности? Дэвис решил найти ответ на этот вопрос.

Колдуны (бокоры), к которым Дэвис сумел втереться в доверие, подтвердили первоначальные предположения об использовании некоего снадобья. Действует оно недолго, всего 24 часа, но в жарком климате Гаити покойников хоронят быстро. Компоненты зелья и кислородное голодание приводят к поражению отдельных участков мозга, человек становится послушным бездумным роботом.

Конечно, бывают и накладки: передозировки снадобья, задержки с похоронами, бетонирование захоронения – эти и другие факторы могут привести к летальному для жертвы исходу. Но как не без «юмора» заметил один бокор, «еще никто не жаловался».

Просьбами, уговорами, лестью и пачками зеленых купюр Дэвис добыл 8 образцов таинственного зелья. Вернувшись в США, он исследовал привезенные материалы. Все они оказались разными. В нескольких случаях ему подсунули абсолютно бесполезную смесь сушеной травы. И все таки, поездка оказалась небесполезной. В большинстве образцов он обнаружил тетродотоксин – сильнейший природный яд нервно-паралитического действия.

Добывали его колдуны из рыб семейства иглобрюхообразных. Высушенные на солнце кишечник, печень, брюшину (там самая высокая концентрация яда) растирают в порошок. Для смерти достаточно дозы в одну десятитысячную грамма. При меньшей человек впадает в состояние, при котором дыхание почти пропадает, пульс не прощупывается, глаза стекленеют и ни на что не реагируют. Даже опытные врачи уверенно констатируют смерть. Надо только улучить момент и подсыпать снадобье в пищу будущей жертве и далее действовать строго по утвержденному плану.

Доктор Дэвис честно сказал, что не ручается, что хоть один из бокоров дал ему настоящий «порошок зомби». Поэтому один из главных вопросов, а именно: в каких пропорциях тетродотоксин следует смешивать с прочими ядовитыми специями, входящих в состав зелья, так и остался тайной.

Зомби вокруг нас

Сегодня у термина «зомби» появился новый смысл. Так называют людей, не имеющих собственных мыслей, своего мнения, принимающих на веру любое напечатанное или сказанное с экрана телевизора слово. Осмыслить информацию, сопоставить факты и проанализировать их – это для нынешних «зомби» непосильный труд. Да и зачем, ведь все уже продуманно за них.

И когда «хозяин-колдун» призывает их на очередную революцию или «выполнить гражданский долг» – они послушно и бездумно идут туда, куда покажет им вождь, мессия, фюрер и сметают все и вся, стоящее на их пути. И такие зомби куда опаснее гаитянских бедолаг и выдуманных голливудских монстров.