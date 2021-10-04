Астрономы обнаружили сотни транснептуновых объектов

«Побочным эффектом» изучения расширения Вселенной стал новый каталог транснептуновых объектов, включающий сотни прежде неизвестных ученым.

Далеко за орбитой самой дальней от Солнца планеты находится множество транснептуновых объектов (ТНО) — ледяных тел, состав и траектории которых мало изменились со времени образования Солнечной системы. Из-за их большой удаленности и малых размеров обнаружить такие тела нелегко. На сегодня ученые нашли около трех тысяч ТНО, хотя в действительности их число, разумеется, намного больше.

Новая работа большой международной группы астрономов позволила пополнить список известных ТНО 461 новым объектом. Статья Педро Бернардинелли (Pedro Bernardinelli) и его коллег готовится к публикации в одном из журналов Американского астрономического общества (AAS) и пока доступна в онлайн-библиотеке препринтов arXiv.org.

Ученые использовали данные обзора Dark Energy Survey, который проводился в 2013-2019 годах для изучения расширения Вселенной и темной энергии. В течение 575 ночей чувствительные наземные инструменты следили за южным небом в ИК-диапазоне, фиксируя излучение далеких галактик и сверхновых.

Однако точность проведенных наблюдений позволяет использовать их для поиска и транснептуновых объектов. Год назад астрономы продемонстрировали это, обнаружив в данных Dark Energy Survey 139 прежде неизвестных ТНО. Новый каталог, представленный Бернардинелли и его соавторами, насчитывает 817 таких тел, причем 461 из них прежде не были известны ученым.

Такое существенное увеличение числа открытых ТНО позволит лучше понять прошлое Солнечной системы. Возможно, оно поможет и разобраться в поведении «экстремальных» ТНО, орбиты которых крайне необычны. По некоторым предположениям, это связано с влиянием до сих пор незамеченной «планеты Х». Чем больше мы знаем о ТНО, тем выше шансы ее найти — или все же отбросить такую гипотезу.