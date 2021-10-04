 

Астрономы обнаружили сотни транснептуновых объектов

04.10.2021, 8:15, Разное
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«Побочным эффектом» изучения расширения Вселенной стал новый каталог транснептуновых объектов, включающий сотни прежде неизвестных ученым.

Далеко за орбитой самой дальней от Солнца планеты находится множество транснептуновых объектов (ТНО) — ледяных тел, состав и траектории которых мало изменились со времени образования Солнечной системы. Из-за их большой удаленности и малых размеров обнаружить такие тела нелегко. На сегодня ученые нашли около трех тысяч ТНО, хотя в действительности их число, разумеется, намного больше.

Новая работа большой международной группы астрономов позволила пополнить список известных ТНО 461 новым объектом. Статья Педро Бернардинелли (Pedro Bernardinelli) и его коллег готовится к публикации в одном из журналов Американского астрономического общества (AAS) и пока доступна в онлайн-библиотеке препринтов arXiv.org.

Ученые использовали данные обзора Dark Energy Survey, который проводился в 2013-2019 годах для изучения расширения Вселенной и темной энергии. В течение 575 ночей чувствительные наземные инструменты следили за южным небом в ИК-диапазоне, фиксируя излучение далеких галактик и сверхновых.

Однако точность проведенных наблюдений позволяет использовать их для поиска и транснептуновых объектов. Год назад астрономы продемонстрировали это, обнаружив в данных Dark Energy Survey 139 прежде неизвестных ТНО. Новый каталог, представленный Бернардинелли и его соавторами, насчитывает 817 таких тел, причем 461 из них прежде не были известны ученым.

Такое существенное увеличение числа открытых ТНО позволит лучше понять прошлое Солнечной системы. Возможно, оно поможет и разобраться в поведении «экстремальных» ТНО, орбиты которых крайне необычны. По некоторым предположениям, это связано с влиянием до сих пор незамеченной «планеты Х». Чем больше мы знаем о ТНО, тем выше шансы ее найти — или все же отбросить такую гипотезу.



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