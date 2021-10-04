 

Зеленский рассказал о “наглой” политике Украины

04.10.2021, 7:58, Разное
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По мнению Владимира Зеленского, его команда сделала многое для международной субъектности Украины. Он заявил, что это является главной победой в 2021 году. Вместе с тем глава государства отметил, что сделано “много, но мало”. По словам лидера Незалежной, у страны нет времени на то, чтобы рассчитывать на членство в Евросоюзе.

Зеленский назвал украинскую политику “наглой”. Он убежден, что без такого подхода никто не увидит, что государство движется вперед.

Напомним, весной президент говорил, что Украина заслужила членство в Евросоюзе и НАТО. Мол, страна не может чувствовать себя в этих организациях как в гостях. Тогда же Зеленским была утверждена стратегия военной безопасности страны, что должно привести к вступлению Украины в ЕС и Североатлантический альянс.

А в 2019-м еще Петр Порошенко подписывал закон, который закрепил в Конституции стремление Украины в эти организации.

Ранее “Дни.ру” писали о выступлении Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Президент Украины говорил не только на украинском, но и на русском языке. Глава государства процитировал российского лидера Владимира Путина и оконфузился.



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