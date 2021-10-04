 

Япония сделала представление РФ из-за ракетных стрельб

04.10.2021, 7:36, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЯпония сделала представление российской стороне в связи с планами РФ провести учения с ракетными стрельбами в Японском море, сообщил генсек японского правительства Кацунобу Като.

«С 4 по 9 октября Военно-морской флот РФ планирует провести в Японском море ракетные стрельбы. В связи с этим 30 сентября служба безопасности на море призвала к осторожности при навигации в этой зоне. В связи с проведением российским флотом ракетных стрельб в Японском море, и тем, что в район частично попадает участок исключительной экономической зоны Японии, по дипломатическим каналам российской стороне 30 сентября было сделано представление. Мы внимательно следим за деятельностью российского флота в этом районе и за этими учениями», – передает РИА Новости слова Като.

Напомним, Япония выразила протест в связи с российскими стрельбами у Итурупа и на Кунашире. В июле японское издание Sankei Shimbun опубликовало материал, посвященный планируемым Россией учениям с ракетными стрельбами в Японском море. Публикация вызвала активный отклик японских читателей. Японцы потребовали «отомстить» России за ракетные стрельбы.



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