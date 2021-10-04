Украине предсказали «газовую инквизицию» и «очищение морозом»

Газовый кризис на Украине продемонстрирует, насколько успешными были реформы в энергетической сфере страны, сообщил украинский экономист Алексей Кущ.

Как отметил экономист, выяснить, каковы реальные объемы внутренней добычи газа на Украине и насколько сильно страна столкнется с дефицитом голубого топлива, нельзя, пока не прекратится схема с виртуальным реверсом.

«Очищение кризисом. Точнее морозом. В средние века инквизиция очищала огнем. Сейчас «газовая инквизиция» будет очищать экономику и население морозом и тарифами», – передает слова Куща РИА Новости со ссылкой на издание «Главред».

По его словам, реальную ценность реформ в украинском «Нафтогазе» можно будет увидеть лишь в условиях снижения транзита российского газа и роста котировок на энергоресурс на европейских хабах. При этом, как оказалось, реформы «Нафтогаза» хорошо работают тогда, когда есть 3 млрд долларов за транзит и существует возможность летом закачивать в хранилища дешевый газ, а зимой продавать потребителю дорогой, отметил Кущ.

«Цена «реформ» «Нафтогаза» – это уродский анбандлинг по созданию «независимого оператора» ГТС (газотранспортной системы), мощности которого не интересны никому: ни вредному Газпрому, ни няшным европейским операторам», – указал экономист.

По его мнению, резкая реакция киевских властей на заключение Венгрией контракта с Газпромом в обход Украины объясняется тем, что в последнее время виртуальный реверс в страну, в значительной мере, переместился из Словакии в Венгрию. «Закрытие этого направления означает, что схема с виртуальным реверсом накрывается медным тазом и зарабатывать на прокладках в Люксембурге и Швейцарии уже не получится. Так что грядущая «газовая инквизиция» будет во благо», – заключил Кущ.

В пятницу в компании «Оператор ГТС Украины» сообщили, что Украина лишилась возможности импорта природного газа из Венгрии по так называемому виртуальному реверсу из-за прекращения транзита по ее территории российского природного газа венгерской стороне.

Также в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и РФ о газе.

В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию.

При этом впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным».

Экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновол заявил, что реакция Будапешта на недовольство Киева контрактом на поставки газа из РФ в Венгрию является «наглостью».

В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт.

Напомним, в воскресенье оператора ГТС Венгрии сообщил, что транзит газа в Венгрию через Украину в пятницу не прекращался, как заявлял Киев, но упал почти в четыре раза, в воскресенье транзит на венгерско-украинской границе отсутствует вообще.