 

Украине предсказали «газовую инквизицию» и «очищение морозом»

04.10.2021, 7:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГазовый кризис на Украине продемонстрирует, насколько успешными были реформы в энергетической сфере страны, сообщил украинский экономист Алексей Кущ.

Как отметил экономист, выяснить, каковы реальные объемы внутренней добычи газа на Украине и насколько сильно страна столкнется с дефицитом голубого топлива, нельзя, пока не прекратится схема с виртуальным реверсом.

«Очищение кризисом. Точнее морозом. В средние века инквизиция очищала огнем. Сейчас «газовая инквизиция» будет очищать экономику и население морозом и тарифами», – передает слова Куща РИА Новости со ссылкой на издание «Главред».

По его словам, реальную ценность реформ в украинском «Нафтогазе» можно будет увидеть лишь в условиях снижения транзита российского газа и роста котировок на энергоресурс на европейских хабах. При этом, как оказалось, реформы «Нафтогаза» хорошо работают тогда, когда есть 3 млрд долларов за транзит и существует возможность летом закачивать в хранилища дешевый газ, а зимой продавать потребителю дорогой, отметил Кущ.

«Цена «реформ» «Нафтогаза» – это уродский анбандлинг по созданию «независимого оператора» ГТС (газотранспортной системы), мощности которого не интересны никому: ни вредному Газпрому, ни няшным европейским операторам», – указал экономист.

По его мнению, резкая реакция киевских властей на заключение Венгрией контракта с Газпромом в обход Украины объясняется тем, что в последнее время виртуальный реверс в страну, в значительной мере, переместился из Словакии в Венгрию. «Закрытие этого направления означает, что схема с виртуальным реверсом накрывается медным тазом и зарабатывать на прокладках в Люксембурге и Швейцарии уже не получится. Так что грядущая «газовая инквизиция» будет во благо», – заключил Кущ.

В пятницу в компании «Оператор ГТС Украины» сообщили, что Украина лишилась возможности импорта природного газа из Венгрии по так называемому виртуальному реверсу из-за прекращения транзита по ее территории российского природного газа венгерской стороне.

Также в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и РФ о газе.

В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию.

При этом впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным».

Экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновол заявил, что реакция Будапешта на недовольство Киева контрактом на поставки газа из РФ в Венгрию является «наглостью».  

В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт.

Напомним, в воскресенье оператора ГТС Венгрии сообщил, что транзит газа в Венгрию через Украину в пятницу не прекращался, как заявлял Киев, но упал почти в четыре раза, в воскресенье транзит на венгерско-украинской границе отсутствует вообще.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.11 / В постановлении российского суда по жалобе Навального ни разу не упомянули его фамилию

28.08 / Мнения: Талибам важно показать беспомощность Байдена

03.09 / Медведчука оставили под домашним арестом до конца октября, украинские паралимпийцы завоевали девять наград. Главное за день

23.07 / ЕСПЧ отклонил запрос России о временных мерах по жалобе против Украины. Отказ коснулся подачи воды в Крым

15.07 / Мультипликатор Бардин: Миллиард Сбербанка потратят на перезапуск Винни-Пуха

13.08 / Число жертв коронавируса в мире приближается к 500 тыс.

09.11 / «Резко сменит курс» — Washington Post рассказала, как пройдут первые дни Байдена на посту

20.11 / Белорусская оппозиция отреагировала на слова Алексиевич о тайном совете

01.10 / Финансовые компании вывели из Великобритании 1,6 трлн долларов

12.10 / Число случаев коронавируса в мире превысило 37 миллионов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика