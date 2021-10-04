Зеленский: встреча с Путиным может принести неожиданный результат

В воскресенье, 3 октября, на брифинге по итогам встречи с членами фракции “Слуга народа” Владимир Зеленский высказался о возможных переговорах с Владимиром Путиным. Украинский лидер отметил, что общение с президентом России

с глазу на глаз может быть достаточно предметным.

Зеленский считает, что российские власти нет хотят проводить эти переговоры, поскольку они могут принести “неожиданный результат”. Глава государства подчеркнул, что готов к любой встрече. Он согласен и на саммит в “нормандском формате”, поскольку уверен: такие переговоры помогут Украине решить вопросы, связанные с Донбассом и Крымом.

Напомним, весной Зеленский публично предложил Путину встретится “в любой точке Донбасса”. Путин же заявил, что президент Украины должен вести переговоры с лидерам Донецкой и Луганской народных республик (ДЛНР) (непризнанных государств). Вместе с тем российский лидер отмечал, что не отказывается от встреч такого рода.

Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры пришлось отложить из-за того, что Украина не выполняет Минские соглашения. Представитель Кремля подчеркнул, что ситуация в Донбассе является конфликтом внутри страны, поэтому украинским властям нужно разговаривать с представителями

ДЛНР.