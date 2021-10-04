 

На известную певицу Шакиру в парке напали два кабана — отобрали сумку и скрылись в лесу и это не шутка

04.10.2021, 6:58, Разное
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В своем Инстаграм аккаунте, девушка поделилась подробностями происшествия, которые вызвало бурю эмоций у фанатов поп-дивы.

Шакира прикрепила к своему посту видеоролик, на протяжении короткого закадровый голос рассказывает о некоторых подробностях инцидента.

Со слов селебрити на неё напали два диких кабана, когда они с сыном гуляли по территории парка в Барселоне. Дикие животные пытались выхватить сумку девушки, в которой находились личные вещи певицы.

После того как им это удалось, кабаны скрылись в чаще леса, где позже сотрудники полиции нашли сумку потерпевшей.

В качестве доказательства, Шакира продемонстрировала своим подписчикам разорванную сумку, за которой охотились дикие животные.

«Посмотрите на результат драки с дикими кабанами. Они просто уничтожили мою сумку».

По заверению правоохранительных органов малолетний ребенок и сама девушка не пострадали, но вещи, которые находились внутри сумки, восстановлению не подлежат.



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