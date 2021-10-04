 

СМИ: Алжир закрыл воздушное пространство для военных самолетов Франции

04.10.2021, 6:43, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинАлжир закрыл свое воздушное пространство для военных самолетов Франции, осуществляющих миссию у берегов Африки, сообщил телеканал Al Jazeera.

Как информирует ТАСС со ссылкой на французскую газету Le Monde, решение принято на фоне резкого обострения отношений между Алжиром и Парижем после высказываний президента Франции Эммануэля Макрона о бывшей колонии.

Кроме того, алжирский лидер Абдельмаджид Теббун заявил, что после слов Макрона посол Алжира отозван из Парижа, передает РИА «Новости».

«Решение отозвать посла из Парижа принято в связи с безответственными заявлениями со стороны президента Франции», – приводит слова Теббуна президентская пресс-служба.

По его словам, страна «категорически не приемлет любое вмешательство в свои внутренние дела». Теббун подчеркнул, что слова Макрона оскорбили память людей, погибших во времена колониального правления Франции в Алжире.

Ранее Макрон, слова которого процитировала газета Le Monde, заявил, что «официальная история» Алжира якобы «полностью переписана».

Алжир был колонией Франции более 130 лет. Начатая в 1954 году в Алжире война с Францией за независимость завершилась подписанием в 1962 году Эвианских соглашений о прекращении огня, а затем провозглашением независимости Алжира. Жертвами этой войны стали, по разным данным, от 300 тысяч до миллиона человек.



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