 

Пашинян выразил готовность встретиться с Алиевым

04.10.2021, 6:43, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГлава правительства Армении Никол Пашинян на встрече в Вильнюсе с представителями армянской общины Литвы заявил, что готов провести переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Пашинян, комментируя заявление Алиева о готовности встретиться с премьером Армении, сказал: «Еще в июле я говорил, что мы готовы к встречам на высоком и высшем уровнях, то есть это означает, что готовы встретиться на уровне министров иностранных дел и премьера – президента».

По его слвоам, «нагорно-карабахский вопрос ждет своего решения». Он «приветствовал заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ», в котором подчеркивалась «необходимость решения карабахского конфликта и возобновления с этой целью мирного процесса», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Арменпресс».

Пашинян сказал, что «готов взять с собой на предполагаемую предстоящую встречу» карты минных полей в Карабахе, находящихся сейчас «в тылу вооруженных сил Азербайджана». «Я готов взять с собой все карты, которые у нас есть, и призываю президента Азербайджана взять с собой всех наших пленных», – сказал он.

Комментируя жалобы Азербайджана на плохое качество уже переданных армянской стороной карт, Пашинян признал, что «проблемы с качеством карт» действительно могут быть, ведь «качество зависит от профессиональных навыков тех, кто их составлял». «Но здесь мы искренни, открыты, и мы не собираемся никого обманывать, потому что здесь речь идет не только об Азербайджане, но и о наших посредниках-партнерах, которыми являются дружественные нам страны», – заверил он.

Пашинян отметил, что Армения и Азербайджан не доверяют друг другу, странам нужно «малыми шагами двигаться вперед для формирования хоть какого-то доверия», чтобы «решить гуманитарные вопросы и вернуть пленных братьев в их семьи».

Премьер Армении также указал, что «есть определенные круги, которым удается время от времени публиковать в иранской прессе материалы о вовлеченности Армении в какие-то заговоры». Он заверил, что его страна никогда не будет вовлечена в козни против Ирана. Пашинян сказал, что армянская сторона никогда не забудет, что Иран был для Армении в начале девяностых годов «дорогой жизни».

10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.



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