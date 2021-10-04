 

ЕС планирует создать на Украине военную миссию

04.10.2021, 6:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Газета Welt am Sonntag узнала о внутреннем документе Евросоюза, в котором идет речь о создании военно-консультативной и учебной миссии европейского внешнеполитического ведомства на Украине. В ЕС пока лишь рассматривают эту возможность. Там считают, что такой миссией можно выразить солидарность Незалежной на фоне якобы существующей военной активности России около украинской границы.

Издание также сообщает, что организовать эту миссию попросили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны страны Андрей Таран. Они отправляли конфиденциальное письмо председателю Европейского парламента Жозепу Боррелю.

Кроме того, в документе также говорится о расширении консультативной миссии Евросоюза по реформе сектора гражданской безопасности Украины. Напомним, она была создана межгосударственным объединением семь лет тому назад.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о создании на Украине военных баз НАТО. По словам политика, это делается под видом учебной деятельности. Глава государства считает, что такие действия Запада нельзя оставлять без внимания.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.05 / Мнение: Newsru все

09.06 / Певец Анатолий Цой анонсировал участие в необычном проекте: “Что-то неожиданное, ужасное”

08.08 / Икающий человек может быть носителем нового вида COVID-19

24.09 / Мнение: Реконструкция толкинистов. Абсолютное Зло и условное Добро

04.06 / Виктор Янукович представил книгу «Независимая Украина, 30 лет деградации»

23.11 / Бегство из городов

09.03 / Зеленский ответил Порошенко на критику вакцины от COVID-19

20.03 / Нашли друг друга

03.08 / Максим Галкин и его сын Гарри показали большие огурцы с огорода

16.09 / Под покровом капчи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика