День Кодрата: что нельзя делать 4 октября
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Кодрат Афинский был епископом и проповедовал христианство
язычникам. За это его избили камнями, заточили в темницу и морили голодом, от
чего он и скончался.
4 октября хорошей приметой считается много работать. Если у
вас есть подчиненные, им стоит уделить особое внимание. Нельзя разжигать
рабочие конфликты и ссориться, это может повлечь неудачи на весь следующий год.
В день Кодрата не стоит давать деньги в долг и покупать
что-то крупное. Нужно сразу закрывать входную дверь и не стоять на пороге,
чтобы не привлечь беду.
Не стоит планировать сватовство или даже свадьбу на этот день,
так как по поверью пара может расстаться раньше срока.
Работа будет вознаграждена богатством и благополучием. Если есть
возможность работать с землей – это сулит величайшие блага. Хорошей приметой 4
октября считается завтрак овсяной кашей.
Если на Кодрата к вечеру замечается потепление, скоро погода
испортится. А вот резкое похолодание предвещает раннюю зиму. Ясный день с
сильным ветром сулит холодную зиму.
4 октября не стоит дарить посуду, а также передавать пустую
кухонную утварь из рук в руки. Нельзя отказывать нуждающимся и обижать людей. Стоит
заняться домашними делами и даже затеять генеральную уборку.
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