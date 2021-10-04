В США пошли на крайние меры и решили бороться с пожарами с помощью коз

Из-за того, что в этом году сильно участились пожары на территории Калифорнии, местные жители придумали новый способ защиты собственности.

Теперь, главными пожарниками для многих калифорнийцев стали козы.

Люди активно приобретают животных, которые обеспечивают дополнительную защиту от возгорания.

Суть такого метода закачается в выгуле стада с большим количеством сухой растительности. Козы быстро поедают траву, в том числе посохшую, тем самым значительно снижая риск возгорания.

Некоторые предприятия стали сдавать своих коз в аренду для того, чтобы рогатые уничтожали определенный участок растительности. Естественно, такой метод борьбы не гарантирует 100% безопасности, но службы спасения уже благодарят многих жителей Калифорнии, за их гражданскую активность.

«Это действительно эффективное решение, если речь идет о борьбе с пожарами. Но к сожалению, далеко не во всех регионах такой метод может сработать».

По заверениям властей штата, за этот год произошло более 7000 пожаров из-за большой засухи в регионе. Пожарные службы ежедневно ведут борьбу с огнем, чтобы хоть как-то сохранить целостность лесов.