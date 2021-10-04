 

Трамп предостерег США от движения к социализму

04.10.2021, 5:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЭкс-глава американского государства Дональд Трамп раскритиковал предложенный президентом США Джо Байденом законопроект по развитию инфраструктуры.

По мнению Трампа, если «план демократов будет одобрен на любом уровне», это «подтолкнет» США «к социализму», передает ТАСС.

Напомним, Сенат Конгресса США одобрил план развития инфраструктуры в Соединенных Штатах на сумму более 1,3 трлн долларов, согласованный Белым домом и группой сенаторов из обеих партий. Трамп заявил, что этот план представляет собой «план уничтожения Америки».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.07 / США заявили о зависти РФ к «успешной Грузии»

07.01 / Мэр Тернополя, который отказывался вводить локдаун, изменил решение

10.07 / В Кремле отреагировали на участие команды Telegram в дискуссиях по развитию IT-отрасли

06.07 / Украинский пограничник спас женщину, которая едва не утонула в море

12.07 / Süddeutsche Zeitung – Меркель и Макрону будет трудно примирить Сербию и Косово

12.09 / Польша бьётся за свободную Белоруссию, но сама потеряла авторитет

25.01 / За неделю в Украине зафиксировано не больше 10 вопиющих нарушений закона об украинском языке – Кремень

01.07 / Сложно поверить, что ГРУ РФ напрямую перечисляла деньги “Талибану”. Но если вспомнить топорное отравление Скрипалей, исключать эту вероятность не стоит – российский финансист Юров

28.08 / Стала известна возможная причина пожара в больнице Ярославля

09.07 / В Латвии собрались запретить усыновление детей иностранцами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика