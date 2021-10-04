Трамп предостерег США от движения к социализму

Экс-глава американского государства Дональд Трамп раскритиковал предложенный президентом США Джо Байденом законопроект по развитию инфраструктуры.

По мнению Трампа, если «план демократов будет одобрен на любом уровне», это «подтолкнет» США «к социализму», передает ТАСС.

Напомним, Сенат Конгресса США одобрил план развития инфраструктуры в Соединенных Штатах на сумму более 1,3 трлн долларов, согласованный Белым домом и группой сенаторов из обеих партий. Трамп заявил, что этот план представляет собой «план уничтожения Америки».