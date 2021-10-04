 

В ВКС назвали число космических аппаратов в орбитальной группировке России

04.10.2021, 5:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ состав орбитальной группировки космических аппаратов РФ входит свыше 160 космических аппаратов, сообщил начальник штаба Главного испытательного космического центра имени Титова полковник Роман Винокуров.

Из них примерно 70% «находятся на управлении» центра имени Титова, сообщил он в интервью официальному печатному органу военного ведомства «Красная звезда».

Минобороны также сообщило, что «до 2025 года на территории РФ планируется развернуть более 12 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов». Космические войска в 2021 году засекли более 110 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения, передает РИА «Новости».

Также в военном ведомстве сообщили, что «боевые расчеты государственного испытательного космодрома Плесецк провели четыре пуска ракет космического назначения класса «Союз–2» с космическими аппаратами военного назначения и один пуск межконтинентальной баллистической ракеты».

Главный испытательный космический центр имени Титова – центр управления полетами, из которого осуществляется управление космическими аппаратами военного и гражданского назначения (кроме пилотируемых). Входит в состав Космических войск ВКС России. Расположен в городе Краснознаменск Московской области.

Напомним, в январе космические войска ВКС России подвели итоги 2020 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.03 / Дуэль на море — Россия и НАТО показали друг другу, на что способны на Крайнем Севере

04.06 / «Сигнал Байдену в преддверии саммита» – CNBC о решении Москвы отказаться от долларовых активов в ФНБ

23.03 / Соучредитель Clubhouse анонсировал выход приложения на Android через пару месяцев

10.12 / Сябитова отреагировала на приговор жениху из «Давай поженимся!» за педофилию

06.07 / Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса за вакцинацию

23.03 / Ученые из ОАЭ планируют выводить сверхустойчивые культуры в космических теплицах

10.07 / Госдеп США одобрил продажу Японии 105 истребителей F-35

07.09 / “Жопка – огонь”, “Видно кое-что”. Каменских в Турции перед концертом устроила фотосессию в бикини

27.06 / Депутат рассказал о преимуществах онлайн-голосования по поправкам к Конституции

10.08 / В городах Беларуси начались протесты. В Минске ОМОН задерживает людей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonlin[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика