В ВКС назвали число космических аппаратов в орбитальной группировке России

В состав орбитальной группировки космических аппаратов РФ входит свыше 160 космических аппаратов, сообщил начальник штаба Главного испытательного космического центра имени Титова полковник Роман Винокуров.

Из них примерно 70% «находятся на управлении» центра имени Титова, сообщил он в интервью официальному печатному органу военного ведомства «Красная звезда».

Минобороны также сообщило, что «до 2025 года на территории РФ планируется развернуть более 12 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов». Космические войска в 2021 году засекли более 110 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения, передает РИА «Новости».

Также в военном ведомстве сообщили, что «боевые расчеты государственного испытательного космодрома Плесецк провели четыре пуска ракет космического назначения класса «Союз–2» с космическими аппаратами военного назначения и один пуск межконтинентальной баллистической ракеты».

Главный испытательный космический центр имени Титова – центр управления полетами, из которого осуществляется управление космическими аппаратами военного и гражданского назначения (кроме пилотируемых). Входит в состав Космических войск ВКС России. Расположен в городе Краснознаменск Московской области.

Напомним, в январе космические войска ВКС России подвели итоги 2020 года.