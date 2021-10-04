 

Компания Gpixel начнет выпуск датчиков изображения на 152 Мп

04.10.2021, 5:28, Новости дня
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Представители китайской компании Gpixel огласили о скором открытии предзаказа на новый датчик изображения GMAX32152, который обеспечивает съемку с разрешением 152 Мп. Также сообщается, что массовое производство этих устройств начнется в середине будущего года.

По мнению разработчиков, датчик лучше всего подойдет для съемки с большого расстояния, например, с автономного летательного аппарата. Кстати, 152 мегапикселя – это рекордный показатель да датчиков, оснащенных глобальным затвором.

Размер одного пикселя в датчике составляет 3,2 мкс. Диагональ кристалла – 60,6 мм. У снимков получается соотношение сторон 1,8 к 1. Подробнее с техническими характеристиками можно ознакомиться на сайте производителя.



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