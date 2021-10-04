Через три дня стартует предзаказ на умные часы Apple Watch Series 7

Маркетологи компании Apple позиционируют новую умную модель Watch Series 7 как «самые лучшие в мире умные часы». Недавно стало известно, что уже через три дня, то есть 8 октября, покупатели смогут оформлять предзаказы на это наручное устройство.

Напомним, что официальная дата презентации смарт-гаджета уже состоялась. Правда, на ней разработчик промолчал о дате старта продаж и предзаказов. Однако позже информацию слили в сеть партнеры «яблочников» – компания Hermes из Франции.

Последняя отправила письмо в службу технической поддержки, содержание которого стало известно широкой общественности. Там прозвучала дата 8 октября, а также то, что в середине текущего месяца должны начаться и обычные продажи новых умных часов.