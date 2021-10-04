 

Анонсировано совещание Путина с кабмином по энергетике

04.10.2021, 4:54, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНа следующей неделе президент РФ Владимир Путин проведет совещание с кабмином по развитию энергетики, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Также Путин встретится с лауреатами конкурса «Учитель года». Ожидается, что президент начнет серию встреч с руководителями парламентских партий, передает РИА «Новости».

Ранее в Кремле сообщили, что Путин проведет совещание, на котором обсудит вопросы развития космической отрасли.



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