Анонсировано совещание Путина с кабмином по энергетике

На следующей неделе президент РФ Владимир Путин проведет совещание с кабмином по развитию энергетики, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Также Путин встретится с лауреатами конкурса «Учитель года». Ожидается, что президент начнет серию встреч с руководителями парламентских партий, передает РИА «Новости».

Ранее в Кремле сообщили, что Путин проведет совещание, на котором обсудит вопросы развития космической отрасли.