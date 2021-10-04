Названа причина подорожания свинины в России

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04.10.2021, 4:54, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЭпидемия африканской чумы свиней (АЧС) стала одной из причин подорожания свинины в России, сообщил генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.

По его словам, в 2021 году ситуация с АЧС самая серьезная за последние несколько лет. По данным Россельхознадзора, за текущий год случаи возникновения чумы среди домашних свиней и диких кабанов выявили в 35 регионах страны, передает «Российская газета».

Ковалев отметил, что, несмотря на огромные финансовые вложения и контроль, исключить человеческий фактор невозможно из-за плотной циркуляции вируса. «Одни немытые руки у сотрудника животноводческого комплекса – считай, потеряли все поголовье», – отметил он.

Отмечается, что из-за такой обстановки сократилось производство свинины. Согласно прогнозам, по итогам 2021 года темпы снизятся до минимальных 1,5-2%. При этом себестоимость производства выросла на 15-20% с начала года. Спрос на продукт со стороны потребителей растет, но нет возможности его удовлетворить. Все эти факторы привели к росту цен на свинину в магазинах с начала года почти на 13%.

Президент Владимир Путин заявил, что РФ нужно бороться за увеличение экспорта свинины. Глава государства пообещал, что власти продолжат эту работу.



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