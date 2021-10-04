 

Сноуден высмеял офшоры

04.10.2021, 4:54, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОфшорные компании даже после «апокалиптических» утечек информации продолжают составлять «секретные» базы данных, сообщил экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден.

Сноуден отметил в Twitter, что у «этой очень серьезной истории» есть и «юмористическая сторона» – «даже после двух апокалиптических утечек информации из оффшорных финансовых/юридических компаний», те «все еще собирают огромные погибельные базы данных». Причем защищены эти базы наклейкой с пометкой «не сливать». сообщил он. «Снимаю шляпу перед источником!» – добавил Сноуден.



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