Сноуден высмеял офшоры

Офшорные компании даже после «апокалиптических» утечек информации продолжают составлять «секретные» базы данных, сообщил экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден.

Сноуден отметил в Twitter, что у «этой очень серьезной истории» есть и «юмористическая сторона» – «даже после двух апокалиптических утечек информации из оффшорных финансовых/юридических компаний», те «все еще собирают огромные погибельные базы данных». Причем защищены эти базы наклейкой с пометкой «не сливать». сообщил он. «Снимаю шляпу перед источником!» – добавил Сноуден.