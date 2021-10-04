Мнение: Зеленский освободит Саакашвили?

Президент Украины Владимир Зеленский заступился за экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и пообещал посодействовать освобождению арестованного в Грузии опального политика.

Так и сказал Зеленский: «Саакашвили является гражданином Украины. Все институты: министерство иностранных дел и наше посольство в Грузии, на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне кабинетов министров и на уровне премьеров — мы все будем этим заниматься».

Грузия ответила арестом и предъявлением обвинения хозяину квартиры в Тбилиси, где после возвращения в страну находился Саакашвили.

Мне вот интересно, Зеленский утрётся? Грузия проигнорирует слова президента Украины? Или что-нибудь придумает? Например, отправит Саакашвили отбывать наказание на его новую Родину, паспорт гражданина которой ему вернул Зеленский?

Тем более, что в Грузии, как выяснилось, очень много сторонников Михаила Саакашвили. На минувших выборах оппозиционная партия «Единое национальное движение», созданная Саакашвили, набрала 30,5% голосов. Это очень много. Во всяком случае, среди 30,5% проголосовавших за партию Саакашвили, вполне может найтись несколько тысяч горячих грузинских парней, которые могут устроить тюрьме в Рустави, где сейчас находится Саакашвили, судьбу крепости Бастилия. Или не могут?

Фотография Михаила Саакашвили отсюда

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