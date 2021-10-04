«Вина всегда лежит полностью на том, кто совершает насилие»

Как Швеция защищает права женщин.

Партнерский материал. Подготовлен в сотрудничестве с ru.sweden.se

Швеция считается одной из передовых стран в области борьбы с домашним насилием. Уже в середине XIII века в стране появился закон о запрете изнасилований и похищений женщин — такие действия рассматривались в контексте нарушения права собственности мужчины. Во второй половине XVII века произошел пересмотр законодательства: изнасилование стало считаться нарушением норм правопорядка, установленных в домохозяйстве. О праве женщины самой распоряжаться собственным телом речь тогда не шла.

При этом в браке изнасилование фактически допускалось. В следующем столетии взгляды начали постепенно меняться — акцент переносился на женщину и ее волю. Суды стали обращать внимание на то, каким был сексуальный контакт: по желанию женщины или нет. Однако требовалось, чтобы она доказала, что все произошло с применением силы, в противном случае ее могли признать виновной в неверности.

В то время все еще была популярна практика, при которой ответственность за преступления, связанные с насилием, возлагалась на жертву, а не на человека, его совершившего. Только дочери насильника или несовершеннолетние не были обязаны предоставлять доказательства применения насилия. Помимо изнасилования в браке, законным также считалось изнасилование проституток.

В 1864 году в Уголовном кодексе страны появилось определение изнасилования, согласно которому таковым считаются случаи, когда гражданин вступил в сексуальный контакт с женщиной против ее воли. Однако изнасилование в браке оставалось законным в Швеции еще почти 100 лет — в 1965-м власти страны приняли новый Уголовный кодекс, который запрещал изнасилование в браке. Он заменил тот, который действовал с 1864 года.

Далее шведское законодательство стремительно шло вперед: в 1984 году закон о сексуальном насилии стал гендерно-нейтральным. Еще спустя около 20 лет закон запретил изнасилование тех, кто не может активно сказать «нет», — например, людей, находящихся в состоянии наркотического опьянения. В 2013 году формулировку «в беспомощном состоянии» заменили на «в особо уязвимом положении». Это сделали для того, чтобы закон распространялся на большее количество ситуаций. В 2014-м в Швеции появился парламентский Комитет по сексуальным преступлениям. В 2016 году Швеция приняла «Национальную стратегию по профилактике и предотвращению насилия мужчин в отношении женщин». Кроме положений о защите женщин, документ подчеркивает ответственность мужчин за прекращение насилия.

Работа властей в дальнейшем привела к важному итогу — появлению Закона о согласии, который действует в Швеции с 1 июля 2018 года.

Согласно внесенным в Уголовный кодекс страны поправкам, любой половой акт без четкого согласия партнера считается изнасилованием. Есть в законодательстве и понятие «изнасилование по неосторожности» — если партнер неправильно понял сигналы другого партнера и не удостоверился в его согласии.

Что происходит сегодня

Чаще всего жертвами домашнего насилия в большинстве стран становятся женщины, и Швеция в этом плане не исключение. Согласно статистике Государственного совета по профилактической борьбе с преступностью, в 2020 году в полицию поступили сообщения о 23 200 случаях жестокого обращения с женщинами старше 18 лет. В 80% случаев гражданка была знакома с преступником. Случаев насилия со смертельным исходом было зафиксировано 17.

В то же время 13 100 преступлений, следует из статистики, было совершено знакомыми в отношении мужчин. Насилие со смертельным исходом в отношении мужчин, находящихся в близких отношениях с насильником, в 2020 году составило четыре случая — 4% всех случаев смертельного насилия в отношении мужчин.

Адвокат, старший юрист практики семейного права BGP Litigation Валентина Фролова указывает, что процент женщин, страдающих от домашнего насилия, намного выше, чем процент мужчин, в силу культурных и исторических причин. «Женщины гораздо более уязвимы к насилию. До сих пор распространены гендерные стереотипы о роли и месте женщин в обществе. Также существует распространенное представление о том, что домашнее насилие неопасно и гражданка может легко выйти из таких отношений, а помощь со стороны полиции или социальных служб ей не нужна. Это делает женщин более уязвимыми, не позволяет им вовремя получить поддержку и защиту», — говорит она.

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Правительственные меры

Шведское правительство разработало пакет мер по предотвращению насилия мужчин в отношении женщин. Его опубликовали в середине июля, он включает в себя 40 пунктов. В правительстве считают, что это потребует дополнительных затрат, которые планируют включить в том числе в бюджет на 2022 год.

Серьезная роль отведена просвещению, например, вопросам гендерного равенства в школьной программе — их стали изучать в школе еще в 1990-х.

Важным остается вопрос не только физического, но и психологического насилия. В тематическом руководстве на сайте Университета Уппсалы сказано, что многие женщины, подвергшиеся насилию, считают, что именно этой форме насилия в близких отношениях, к которой можно отнести, например, попытки изоляции партнера или близкого родственника, сложнее всего противостоять. Параллельно могут поступать угрозы не только в адрес самой пережившей насилие, но и ее близких, а также в адрес домашних питомцев. «Также, помимо физического насилия, есть и другие формы, которые бывает сложно распознать. Экономическое, психологическое насилие, сексуализированное насилие в отношениях, а также насилие, связанное с честью», — уточняет психолог Ольга Тимофеева.

Группа экспертов по действиям против насилия в отношении женщин и насилия в семье (GREVIO), следящая за исполнением странами статей Стамбульской конвенции (Швеция ратифицировала ее в 2014 году) два года назад отмечала высокий уровень борьбы с насилием в Швеции как в законодательной, так и в других областях. В отчете 2019 года при этом указывается и ряд недостатков, среди которых и тот, что пострадавшие женщины должны обращаться в несколько органов или отделов соцслужб, общаться с разными соцработниками, не у всех из которых есть специальная подготовка по вопросам домашнего насилия. Также могут быть сложности при обращении в приюты для пострадавших от насилия женщин-мигранток или женщин с ограниченными возможностями.

«С развитием общества появляются новые особенности проблемы домашнего насилия. Поэтому необходимо развивать и совершенствовать меры по борьбе с ним, — говорит Валентина Фролова. Шведские коллеги мне рассказывали, что на горячей линии для пострадавших от насилия у них консультируют люди, говорящие на разных языках. Это были не только сотрудники, но и волонтеры. Они делали на это большой упор, потому что понятно, что население разнообразно, много иммигрантов, и необходимо учитывать этот контекст, чтобы все пострадавшие могли вовремя получить помощь».

Как устроена система?

Положительная сторона борьбы с домашним насилием в Швеции — это то, что она не проходит обособленно, указывает адвокат. Она составляет часть работы по достижению гендерного равенства: «Даже если мы смотрим на все законодательные инициативы, которые принимались еще в конце прошлого века, то там не только борьба с домашним насилием, но еще и криминализация клиента, покупающего услуги женщин, вовлеченных в проституцию, и многие другие вещи». Также в стране проводятся разные общественные кампании, существует система шелтеров (специальных приютов) для переживших домашнее насилие, горячие линии.

То, как в Швеции организована система помощи жертвам домашнего насилия, подробно расписано на сайте Миграционного агентства страны. В случае необходимости страницу могут изучить как шведы, так и мигранты. Там приводятся контакты государственных служб, а также неправительственных организаций.

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В каждом муниципалитете страны есть социальные сервисы, которые работают в том числе с теми, кто живет в ситуации домашнего насилия. Kvinnofridslinjen («Телефонная линия для женщин, подвергшихся угрозам, побоям или изнасилованию») работает круглосуточно — там могут, в частности, подсказать контакты приютов для женщин, пострадавших от домашнего насилия, или посоветовать им обратиться в полицию (при этом в расследованиях правоохранителей проект не участвует). На линию могут позвонить как сами женщины, ставшие жертвами, так и их родственники, друзья, говорит пресс-атташе проекта Илва Порсклев. За прошлый год поступило 46 723 звонка, за первую половину текущего — 20 627.

Звонок на линию бесплатный и не будет отображаться в детализации. «Персонал — социальные работники и медсестры, имеющие опыт оказания поддержки людям, находящимся в кризисной или сложной жизненной ситуации. Они обязаны соблюдать профессиональную тайну, и по этой телефонной линии можно звонить анонимно. Персонал всегда готов выслушать и оказать профессиональную поддержку», — объясняет Порсклев.

Небольшие карточки с информацией о линии на разных языках можно видеть в самых разных местах — от приемных поликлиник или госучреждений до женских туалетов в аэропорту. Это сделано, чтобы все были в курсе о существовании линии, в том числе мигрантки, которые не знают шведского.

Для несовершеннолетних жертв насилия Allmänna Barnhuset подготовила серию фильмов. В них рассказывается, куда ребенок или подросток, пострадавший от насилия, может обратиться.

Для женщин и девочек, ставших жертвами насилия в семье или близких отношениях, в Швеции существует система шелтеров, среди них — Roks и Unizon. У них есть учреждения по всей стране: у первой организации их около 100, у второй — более 130.

Помощь могут оказать и мужчинам, которые осознают, что склонны к насилию и абьюзу. «Сделай выбор — остановись» (Välj att sluta) — национальная конфиденциальная линия, предлагающая советы, информацию и поддержку как жертвам домашнего насилия, так и совершившим его. Тем, кто боится, что кто-то обнаружит, что он звонил на горячую линию, ее сотрудники советуют удалить номер сразу после звонка. Эта служба предлагает услуги переводчиков, чтобы за помощью могли обращаться и те люди, которые не говорят на шведском. У Välj att sluta тоже сильная информационная кампания, как и у Kvinnofridslinjen, — ее постерами увешано, например, метро в Стокгольме, а также общественные туалеты. Жить в шведской столице и не заметить информацию об этой линии практически невозможно.

Välj att sluta — государственный проект, организованный Окружным административным советом Стокгольма (Länsstyrelsen Stockholm), рассказала «Новой газете» руководитель проекта Кристина Эриксон. У него есть соглашение о сотрудничестве с неправительственной организацией Manscentrum Stockholm (Мужской центр Стокгольма). Сотрудники этой НПО отвечают на звонки на линию, у них большой опыт общения с целевой группой — совершившими домашнее насилие в близких отношениях.

Фото: Sofia Sabel / imagebank.sweden.se

Линия работает три раза в неделю, в настоящее время на нее поступает около 50 звонков в месяц, говорит Эриксон. Примерно половина из них — звонки от жертв домашнего насилия, людей, работающих с совершившими его, а также от родственников людей, совершивших насилие.

Четкой статистики, сколько случаев домашнего насилия удалось предотвратить благодаря звонкам на линию, нет, так как разговоры конфиденциальны. «Мы знаем, что более 30% позвонивших нам связываются с программой в своем муниципалитете, чтобы получить терапию или помощь в связи с их агрессивным поведением. Причина, по которой нам это известно, — муниципальные сервисы программы спрашивают звонящего, контактировал ли он или она с Välj att sluta», — объясняет Эриксон. Елена Тимофеева отмечает, что для склонных к насилию в семье людей есть специальные программы, включающие в себя в том числе психотерапевтическую работу.

Один из центров работы со склонными к насилию мужчинами — Manscentrum в Гетеборге. Его основали в 1988 году люди, которые столкнулись c нуждой мужчин в терапевтической поддержке после разводов и других драматических событий. Центр управляется частным фондом, получающим финансовую поддержку из разных государственных и частных источников. В Manscentrum работают три профессиональных консультанта и администратор.

Необходимую информацию мужчинам предоставляют по телефону, а во многих случаях назначают встречи. В год центр посещает около 450 человек. Иногда вместе с партнерами приходят женщины, но, как правило, семейную терапию в Manscentrum не проводят. Возможна как индивидуальная, так и групповая терапия — последняя существует в центре с 1991 года.

По большей части посетители центра — мужчины среднего возраста. Длительную психотерапию Manscentrum не предлагает — единицы мужчин посещают центр более 10 раз. Когда возникает необходимость в длительном профессиональном лечении, мужчине сообщают, где он может его найти. Вся информация о посетителях конфиденциальна, стоимость приема — 300 шведских крон (примерно 2,5 тысячи рублей).

При этом в стране остается проблема с идентификацией пострадавших от домашнего насилия и перенаправлением тех пострадавших, которых выявили, к подходящим специалистам, указывает психолог. В Швеции есть система лицензирования психологов, у них тот же уровень ответственности, что и у медперсонала, они подчиняются одним и тем же законам. «Если пострадавшая от домашнего насилия попала все-таки в систему, то она получит комплексное лечение, которое включает медицинскую помощь, психологическую помощь, помощь от куратора и прочее», — объясняет Тимофеева.

По ее словам, в стране высокий уровень обучения психологов, но в работе с пережившими насилие важно, чтобы у специалиста был опыт работы с проблемами насилия и чтобы он понимал контекст: «Есть специализированные центры для лечения стресса и травмы, но их не так много. Есть даже очереди на лечение, так как запрос достаточно большой. Важную роль играют общественные организации в помощи пострадавшим от домашнего насилия, которые сотрудничают с государственными структурами и берут на себя бо́льшую часть работы с пострадавшими».

Полиция

Немаловажную роль в борьбе с насилием, в том числе домашним, играет шведская полиция. На сайте Шведской ассоциации сексуального просвещения говорится, что человек, переживший насилие, в том числе совершенное дома, может сообщить в полицию о нем даже спустя несколько лет после случившегося. Впрочем, далеко не все сообщают о произошедшем в правоохранительные органы — летом 2018 года ассоциация уточняла, что только около четверти случаев насилия в близких отношениях доводится до сведения полиции.

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На сайте шведской полиции даже есть специальная страница, посвященная домашнему насилию. На ней указан телефон, по которому человек, подвергшийся насилию в близких отношениях, может позвонить. Также по нему принимают обращения тех, кому стали известны подобные случаи. На сайте приводится и инструкция о том, как скрыть факт посещения этой страницы. Помимо шведского, на портале есть информация еще на 19 языках.

В пакет мер по борьбе с насилием входит также повышение компетентности полиции в области психических заболеваний. «Необходимо расширить знания [полицейских] о насилии мужчин в отношении женщин и насилии в близких отношениях. Например, бо́льшая часть мужчин, совершающих смертельное насилие в отношении женщин в близких отношениях, страдает психическим заболеванием», — заявили в парламенте. По этой причине необходимо улучшать знания полицейских в области психиатрии, а также разработать формы сотрудничества и оценки рисков с участием медиков и сотрудников социальных служб.

Руководитель Välj att sluta говорит, что в их случае формально сотрудничество с полицией никак не закреплено. Однако сам проект призывает правоохранителей помогать ему — например, раздавать карточки с номером горячей линии. «Они знают о нас, и мы надеемся, что все больше и больше полицейских будет разговаривать с преступниками, соединившимися по телефону с Välj att sluta», — говорит Эриксон.

Почему люди редко обращаются за помощью?

«Домашнее насилие — это насилие, происходящее между людьми, которые имеют эмоциональную связь друг с другом, — объясняет Тимофеева. — Обычно пострадавшие испытывают смешанные чувства относительно того, что делает их партнер, и склонны верить, что это был единичный случай или что все можно исправить. Часто они винят себя или агрессор манипулирует ими таким образом, что они чувствуют вину и стыд за происходящее и склонны верить, что от них может что-то зависеть. Например, если они будут делать что-то по-другому, то они смогут избежать насилия. Однако вина всегда лежит полностью на том, кто совершает насилие».

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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