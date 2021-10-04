В якутском колледже начал преподавать робот

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04.10.2021, 4:34, Новости дня
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Робот стал преподавателем в городе Мирный, расположенном в Якутии. Машине доверили обучение студентов Регионального технического колледжа. Робот уже прочел несколько лекций на русском, но в дальнейшем сможет общаться и на якутском языке.

Умную машину выпустили на отечественном предприятии «Проморобот». Вести занятия она будет по своему профилю – о робототехнике.

В учебном заведении заявили, что намерены максимально роботизировать учебный процесс. Упомянутые робот в недалеком будущем станет преподавать сразу несколько дисциплин и по необходимости послужит наглядным пособием. Кроме того, в колледже закупили несколько комплектов для изучения роботизированной техники.



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