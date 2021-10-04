Бездомный на вокзале в Киеве оказался британским ученым

Британский ученый несколько дней прожил на вокзале в Киеве из-за проблем с памятью в силу преклонного возраста.

Пожилой мужчина приехал на научную конференцию и поселился в отеле в центре Киева, однако во время одной из прогулок у него случился приступ, и он забыл, кто он такой и где находится. Он дошел до вокзала и жил там несколько дней, передает «Страна».

За это время у него украли мобильный телефон и паспорт, осталась только банковская карточка с некоторой суммой, благодаря чему он и жил на вокзале. Мужчину обнаружили полицейские, которые связались с посольством Великобритании, чтобы разыскать его родственников.

Отмечается, что полицейские из Голосеевского райуправления за свои деньги поселили британца в отель, помогли с продуктами и одеждой, а также связались с его сыном в Лондоне, который на минувшей неделе прилетел и забрал отца домой.