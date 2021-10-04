Пхеньян и Сеул восстановили каналы связи

Каналы связи между КНДР и Республикой Корея восстановлены, информирует южнокорейское информационное агентство.

Представители Пхеньяна и Сеула поговорили по военным линиям и по линии межкорейского офиса, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Ренхап».

Телефонный разговор состоялся впервые за два месяца. Сеул выразил надежду на скорейшее возобновление межкорейских переговоров после восстановления линий связи, передает ТАСС.

Напомним, в Северной Корее заявили, что Сеул должен «приложить конструктивные усилия, чтобы связи между Севером и Югом развивались по правильному пути».