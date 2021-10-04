 

Пхеньян и Сеул восстановили каналы связи

04.10.2021, 4:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКаналы связи между КНДР и Республикой Корея восстановлены, информирует южнокорейское информационное агентство.

Представители Пхеньяна и Сеула поговорили по военным линиям и по линии межкорейского офиса, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Ренхап».

Телефонный разговор состоялся впервые за два месяца. Сеул выразил надежду на скорейшее возобновление межкорейских переговоров после восстановления линий связи, передает ТАСС.

Напомним, в Северной Корее заявили, что Сеул должен «приложить конструктивные усилия, чтобы связи между Севером и Югом развивались по правильному пути».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.05 / Власти Японии задумались о продлении ЧС в ряде префектур до 20 июня

20.03 / Передвижение в пределах 10 км — Франция ввела новые ограничения

28.09 / Huawei выпустил планшет MatePad 11, легко заменяющий ПК

09.12 / ЕС усовершенствует Визовую информационную систему

09.04 / Рогозин рассказал о времени полета к МКС для съемок фильма на орбите

18.05 / Употребление овощей и фруктов помогает справиться со стрессом

14.07 / Специалисты рассказали о функциях, которые мозг выполняет во время сна

17.09 / Euronews – в Италии пускать людей на работу будут только по санитарному пропуску

18.03 / “Шахтер” завершил выступление в Лиге Европы

10.08 / Нефть коррекционно подорожала после снижения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика