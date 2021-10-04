Зеленского заподозрили в отмывании денег Коломойского

Президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским, сообщают украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры».

Украинское издание «Следствие.Инфо» в фильме «Офшор-95» заявило, что «досье Пандоры» «частично подтвердило схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в офшорные фирмы Владимира Зеленского и его соратников». Издание заявило, что выяснило, кто является конечными владельцами офшоров, которые могли получить деньги. Предполагается, что указанные средства «могли быть частью истории по выводу и отмыванию денег из Приватбанка».

По версии издания, в 2012 году участники основанной Зеленским студии «Квартал 95» зарегистрировали свыше «десятка фирм на Британских Виргинских островах, в Белизе и на Кипре». Центральной была фирма Maltex Multicapital Corp, передает ТАСС.

В фильме говорится, что Maltex Multicapital «поровну поделена между компаниями Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и Андрея Яковлева», а номинальным владельцем была фирма нынешнего главы СБУ Ивана Баканова.

Сообщается, что при отмывании денег компаниями «кварталовцев» средства могли переводиться «через кипрский филиал Приватбанка». Как минимум одна из компаний лидеров «Квартала 95» имела там счет, поэтому «офшоры Зеленского также могли быть частью истории с отмыванием грязных денег».

«Следствие.Инфо» пишет, что Зеленский и его окружение в 2012 году создали сеть компаний, которая в настоящий момент владеет элитными квартирами в Лондоне. По версии издания, при начале сотрудничества студии с каналом Игоря Коломойского Зеленский и близкие к нему люди «создали сеть офшорных компаний». Стоимость недвижимости оценивается в «миллионы долларов». В частности, опубликованы сведения о трех квартирах элитного класса: двумя владеет первый помощник президента Украины Сергей Шефир (общая стоимость – свыше 5 млн долларов), третьей – «бывший бизнес-партнер президента Зеленского, сценарист и режиссер фильмов и сериалов студии «Квартал 95» Андрей Яковлев» (более 2 млн долларов).

Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры», в котором сообщается о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам, среди которых президенты Украины Владимир Зеленский, Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и другие.