Мнение: “Досье Пандоры”. Панама всех видов-2

Финансируемая Фондом Сороса группа "журналистов-расследователей" опубликовала слив документов (разумеется, без указания источника, что прозрачно намекает на причастность спецслужб, вброс которых легализует "группа расследователей") о международной коррупции и отмывании средств.

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В досье содержатся данные о более 35 действующих и бывших национальных лидеров и 400 чиновников из около 100 стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

В частности, в материалах фигурирует имя президента Украины Владимира Зеленского. Как утверждает консорциум, он якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это.

«Документы также указывают на то, что другой европейский лидер… Владимир Зеленский, похоже, использовал сложные офшорные соглашения, чтобы позволить своей семье продолжать получать прибыль от зарубежного бизнеса, не декларируя это», — цитирует агентство досье.

Кроме того, в материалах содержатся документы, согласно которым семья президента Азербайджана Ильхама Алиева за последние годы «продала британскую недвижимость на сумму около £400 млн», а одно из владений было продано в собственность британской короны, говорится в сообщении.

Международный консорциум также заявил, что выявил факты сотрудничества юридической фирмы США Baker McKenzie с украинским предпринимателем Игорем Коломойским, которому компания «помогла создать современную офшорную систему и продолжает оставаться опорой этой теневой экономики». В расследовании утверждается, что он «отмыл $5,5 млрд через сеть подставных компаний, покупая фабрики и коммерческую недвижимость в самом сердце США».

https://russian.rt.com/world/news/913773-opublikovano-dose-pandory – цинк

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Семья главы российской госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова скрывает в офшорах имущество на 22 миллиарда рублей (в пересчете более 260 миллионов евро), выяснили участники широкомасштабного расследования, проведенного Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). В числе прочего, речь идет о 85-метровой яхте Valerie и вилле в испанской Марбелье, пишет в воскресенье, 3 октября, один из участников журналистского расследования, российское издание "Важные истории".

По его данным, построенным в 2011 году в Германии судном владеет компания с Британских Виргинских островов Delima Services Limited, а она в свою очередь принадлежит 34-летней падчерице Чемезова Анастасии Игнатовой. Стоимость фешенебельной яхты, по оценкам, превышает 10 миллиардов рублей.

Как отмечается далее, минувшим летом Valerie находилась в Монако и у Лазурного берега Франции. При этом сам Чемезов находится под санкциями ЕС и не имеет право приезжать в Европу, но его дети, "судя по их социальным сетям, летают отдыхать на курорты Монако, Ибицы и материковой Испании, где в полузакрытом поселке СʼАгаро у Анастасии Игнатовой есть вилла стоимостью 15 миллионов евро (1,3 миллиарда рублей)", указывает издание.

Журналисты обнаружили также виллу в Марбелье, которая принадлежит компании Holytown Limited. Эту фирму в 2014 году приобрела компания с Британских Виргинских островов Penimar Holdings Limited, находящаяся во владении Анастасии Игнатовой и тещи Чемезова Людмилы Рукавишниковой, пишут "Важные истории". "Известные бизнесы Анастасии Игнатовой и Людмилы Рукавишниковой никак не позволяют понять, откуда у бабушки и внучки взялось в офшорах 22 миллиарда рублей", – отмечают журналисты.

Помимо семьи Чемезова в досье упоминаются ряд других россиян, в частности, близкая подруга президента РФ Владимира Путина Светлана Кривоногих, называемая матерью его третьей дочери, генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст, глава президентской администрации Антон Вайно и зять Сергея Лаврова Александр Винокуров.

https://www.dw.com/ru/zhurnalisty-raskryli-v-dose-pandory-aktivy-semi-chemezova-i-drugih-rossijan/a-59392792 – цинк

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш использовал офшорные компании для приобретения замка на юге Франции стоимостью в 22 миллиона долларов, утверждается в расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).

"Данные, полученные Международным консорциумом журналистов-расследователей, показывают, что Бабиш через офшорные компании перевел 22 миллиона долларов на покупку роскошного поместья на Французской Ривьере в 2009 году, сохраняя при этом в тайне факт владения", – говорится в заявлении консорциума.

Отмечается, что в особняке Chateau Bigaud пять спален, он расположен на территории площадью 9,4 акра.

"Согласно публичным данным, замок принадлежал дочерней компании одной из чешских фирм, косвенно принадлежащей Бабишу", – утверждают журналисты.

https://ria.ru/20211003/babish-1752901401.html – цинк

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В ходе расследования выяснилось, что 35 бывших и нынешних мировых лидеров, а также 330 чиновников, занимающих государственные должности по всему миру, связаны с офшорными счетами или компаниями. Журналисты обнаружили такие связи у министров финансов Пакистана, Нидерландов, Бразилии, а также у бывших министров финансов Мальты и Франции и экс-главы Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана.

Бывший премьер Великобритании Тони Блэр десятилетиями публично осуждал уклонение от уплаты налогов. Но он и его жена, как следует из "досье Пандоры", смогли получить в собственность здание стоимостью 8,8 млн долларов после того, как купили офшорную компанию, занимающуюся операциями с недвижимостью, у министра промышленности и туризма Бахрейна Зайеда бен Рашида Аз-Заяни. Приобрели они не само здание, а акции компании, что позволило Блэру с женой избежать уплаты 400 тысяч долларов в качестве налога на имущество.

И Блэр, и Аз-Заяни уверяют, что понятия не имели об участии друг друга в этой сделке. А по словам Шери Блэр, жены бывшего британского премьера, ее супруг вообще не имел отношения к этой финансовой операции. Как бы там ни было, сейчас компания-риэлтор закрыта.

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Миллиардер и строительный магнат Эрман Ылыджак из Турции был связан с двумя офшорными компаниями, которые в 2014 году были зарегистрированы на имя его матери и владели активами семейного строительного конгломерата. Одна из компаний, Covar Trading Ltd., заработала 105,5 млн долларов дивидендов в первый год после создания, согласно конфиденциальной финансовой отчетности. Эти деньги некоторое время хранились на счету в швейцарском банке. Однако, как следует из отчетности, в тот же год компания перевела почти всю указанную сумму в качестве "пожертвования", получатель которого в финансовых документах не указан. В финансовой отчетности компании эта денежная операция значится как "непредвиденные расходы". На момент публикации этой статьи Ылыджак не ответил на просьбу о комментарии. Холдинг Rönesans, которым владеет Ылыджак, отвечал за строительство президентского дворца на 1150 комнат для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкая редакция DW – единственное СМИ на турецком языке, принявшее участие в расследовании, поскольку в стране продолжаются репрессии против независимых средств массовой информации и журналистов.

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Президент Кении Ухуру Кениата, принадлежащий к одной из самых известных политических династий страны, в ходе предвыборной кампании делал упор на борьбу с коррупцией и призывал к прозрачности в политике. Но, согласно попавшим к журналистам данным, Кениата и его мать являются бенефициарами секретного фонда в Панаме.

Как следует из "досье Пандоры", другие члены его семьи, в том числе две сестры и брат, владеют пятью офшорными компаниями с активами на сумму более 30 млн долларов. Кениата и его семья не ответили на запросы ICIJ о комментарии.

"Досье Пандоры" раскрывает истинных владельцев более 29 тысяч офшорных компаний. Некоторые из них используются для сокрытия банковских счетов, частных самолетов, яхт, особняков и произведений искусства, например работ Пикассо и Бэнкси. Из документов, оказавшихся в распоряжении журналистов, следует, что король Иордании Абдалла II купил через офшорные компании три особняка на берегу океана в Малибу. Эти сделки обошлись ему в 68 млн долларов и были заключены во время "арабской весны", когда иорданцы заполнили улицы в знак протеста против коррупции и безработицы.

Секретные документы разоблачили также принцессу Марокко Лаллу Хасну как владелицу подставной фирмы, купившую дом за 11 млн долларов в престижном районе Лондона недалеко от Кенсингтонского дворца. Согласно документам, Хасна приобрела его на средства "марокканской королевской семьи". На просьбу партнеров ICIJ по расследованию прокомментировать эту информацию в королевском дворце не ответили.

Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов и эмир Дубая, был акционером трех компаний, зарегистрированных в секретных юрисдикциях. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани продолжает использовать офшорные компании для инвестирования, управления своим богатством и сохранения его в интересах своей семьи.

https://www.dw.com/ru/dose-pandory-zhurnalisty-razoblachili-ofshornye-shemy-mirovyh-liderov/a-59382918 – цинк

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Отдельно документы касаются людей из близкого окружения премьера Пакистана Имрана Хана, которые якобы владеют офшорными компаниями, но данных о причастности самого премьера нет. На это уже отреагировало правительство Пакистана. Премьер пообещал провести расследование и принять меры при выявлении злоупотреблений.

РИА «Новости» со ссылкой на Infobae добавляет, что с офшорными активами могут быть связаны певица Шакира и супермодель Клаудия Шиффер, а США названы крупнейшим налоговым убежищем. В штате Южная Дакота выявлены «миллиарды долларов», принадлежащие обвиняемым в финансовых преступлениях. Агентство отмечает, что не может оценить достоверность сведений, а лишь приводит их изложение.

https://mkam.business-gazeta.ru/news/524408 – цинк

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Что империализм есть паразитический или загнивающий капитализм, это проявляется, прежде всего, в тенденции к загниванию, отличающей всякую монополию при частной собственности на средства производства. Разница между республикански-демократической и монархически-реакционной империалистской буржуазией стирается именно потому, что та и другая гниет заживо (чем нисколько не устраняется поразительно быстрое развитие капитализма в отдельных отраслях промышленности, в отдельных странах, в отдельные периоды). Во-2-х, загнивание капитализма проявляется в создании громадного слоя рантье, капиталистов, живущих «стрижкой купонов». В четырех передовых империалистских странах, Англии, Северной Америке, Франции и Германии, Капитал в ценных бумагах составляет по 100-150 миллиардов франков, что означает ежегодный доход не менее 5-8 миллиардов на страну. В-3-х, вывоз капитала есть паразитизм в квадрате . В-4-х, «финансовый капитал стремится к господству, а не к свободе». Политическая реакция по всей линии – свойство империализма. Продажность, подкуп в гигантских размерах, панама всех видов. (с) Ленин

Разумеется, как и в случае с публикацией прошлого досье в 2016-м году https://colonelcassad.livejournal.com/2710885.html, подобные расследования и "расследования" существенно не повлияют на сложившееся положение дел.

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