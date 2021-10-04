 

Катар включил «Спутник-V» в список допущенных вакцин для прибывающих в страну

04.10.2021, 3:06, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Катаре Министерство здравоохранения сообщило о вступлении в силу новых поправок в правила, установленные для прибывающих в страну граждан в рамках борьбы с COVID-19, с 6 октября будут признаваться вакцины «Спутник-V» и Sinopharm.

«Обновлен перечень утвержденных вакцин, включены в него вакцины «Спутник-V» и Sinopharm», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости». Изменения вступают в силу с 6 октября с двух часов дня по местному времени.

Согласно новым правилам прибывающие в страну граждане будут обязаны сдать ПЦР-анализ в течении 36 часов после прибытия в Катар. Также страны будут делиться на «зеленые» и «красные». По прибытию из стран зеленого списка делать предварительный тест на вирус не обязательно.

Ранее посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой заявил, что Вьетнам в ближайшем будущем намерен начать коммерческий розлив российской вакцины от коронавируса «Спутник V», ожидаемая мощность составит 5 млн доз в месяц.



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