 

Тимошенко обрушилась на «Нафтогаз» с критикой за завышенные тарифы

04.10.2021, 3:06, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЛидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала компанию «Нафтогаз» за то, что тарифы в восемь раз превышают себестоимость добычи газа на Украине.

Тимошенко прокомментировала слова Отто Ватерландера, который перед отставкой с поста главного исполнительного директора «Нафтогаза» оценил себестоимость добычи газа на Украине в гривну за кубометр. В компании его заявление опровергли.

Тимошенко подчеркнула, что «иностранец <…> сказал вещь, о которой страна в последние годы не знала ничего». «А почему продают сегодня по цене до восьми гривен – в восемь раз дороже?» – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».

Она заявила, что годовая прибыль «Нафтогаза» – 76 млн гривен (2,8 млн долларов), что составляет 60% «всего, что тратится на здравоохранение». Тимошенко упрекнула «Нафтогаз» в заработке «с завышенных тарифов на газ и тепло». По ее мнению, «это скандал огромного масштаба». «Те страны, которые производят достаточно газа для себя, всегда для своих граждан имеют специальную цену, а у нас…» – сообщила она.

Напомним, Киев давно разорвал долговременные контракты на поставки российского голубого топлива, импортный газ Украине приходится закупать по биржевым ценам, определяемым текущей ситуацией на рынке, а не по долгосрочным контрактам. В пятницу газ на фьючерсном рынке Европы стоил около 1,2 тыс. долларов.



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