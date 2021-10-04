О группе «Тату» решили снять сериал

Экс-участница «Тату» Юлия Волкова подтвердила воссоединение коллектива и сообщила, что готовятся съемки сериала о группе.

Волкова подтвердила, что «официальный трибьют» ожидается весной. «И еще – сериал о нашей группе, где мы тоже примем участие», – сообщила она в Instagram.

При этом автор музыки к песням группы заявил, что запрещает Волковой и Елене Катиной исполнять песни его авторства, передают «Вести.ru».

Напомним, Катина объявила о воссоединении группы. Российская музыкальная поп-группа, состоявшая из двух певиц, Елены Катиной и Юлии Волковой, была создана в 1999 году, окончательно распалась в 2014 году.