 

О группе «Тату» решили снять сериал

04.10.2021, 3:06, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЭкс-участница «Тату» Юлия Волкова подтвердила воссоединение коллектива и сообщила, что готовятся съемки сериала о группе.

Волкова подтвердила, что «официальный трибьют» ожидается весной. «И еще – сериал о нашей группе, где мы тоже примем участие», – сообщила она в Instagram. 

При этом автор музыки к песням группы заявил, что запрещает Волковой и Елене Катиной исполнять песни его авторства, передают «Вести.ru».

Напомним, Катина объявила о воссоединении группы. Российская музыкальная поп-группа, состоявшая из двух певиц, Елены Катиной и Юлии Волковой, была создана в 1999 году, окончательно распалась в 2014 году.



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