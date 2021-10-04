Мнение: Это страна, в которой мы живем

В Нью-Йорке неизвестный облил серой краской недавно установленный монумент Джорджу Флойду.

После того, как в воскресенье утром полицейские составили рапорт о вандализме, несколько добровольцев, а также производитель инсталляции начали сдирать серую краску. Зрители сновали вокруг инсталляции, рассматривая произведения искусства и вандализм.

«Это то, с чем мы сталкиваемся каждый день», – сказал 62-летний Джон Кэперт, житель Вудсайда, по национальности Блэк. «Краска не портит все».

31-летний финансовый консультант Исайя Берк сказал, что приехал в город из Вирджинии, чтобы увидеть памятник со своей семьей.

«Я проезжал мимо, и я увидел краску, и я сразу почувствовал себя взволнованным», – сказал Берк, который является черным, добавив, что он опасается, что после того, как статуя будет очищена, она снова подвергнется вандализму.

«Это представление страны, в которой мы живем. Это расизм, это ненависть, невежество – все вместе».

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Это уже второй раз в этом году, когда эта статуя подвергается актам вандализма. В июне на ней нарисовали символику "Патриотического фронта", который поддерживает Дональда Трампа.

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