 

Мнение: Это страна, в которой мы живем

04.10.2021, 3:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Нью-Йорке неизвестный облил серой краской недавно установленный монумент Джорджу Флойду.

После того, как в воскресенье утром полицейские составили рапорт о вандализме, несколько добровольцев, а также производитель инсталляции начали сдирать серую краску. Зрители сновали вокруг инсталляции, рассматривая произведения искусства и вандализм.
«Это то, с чем мы сталкиваемся каждый день», – сказал 62-летний Джон Кэперт, житель Вудсайда, по национальности Блэк. «Краска не портит все».
31-летний финансовый консультант Исайя Берк сказал, что приехал в город из Вирджинии, чтобы увидеть памятник со своей семьей.
«Я проезжал мимо, и я увидел краску, и я сразу почувствовал себя взволнованным», – сказал Берк, который является черным, добавив, что он опасается, что после того, как статуя будет очищена, она снова подвергнется вандализму.
«Это представление страны, в которой мы живем. Это расизм, это ненависть, невежество – все вместе».

https://gothamist.com/news/vandal-splatters-gray-paint-george-floyd-bust-union-square – цинк

Это уже второй раз в этом году, когда эта статуя подвергается актам вандализма. В июне на ней нарисовали символику "Патриотического фронта", который поддерживает Дональда Трампа.

PS. Агент Дональд сегодня заявил, что реформы Байдена толкают США к социализму (!).

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.07 / Мнение: Лапша

11.01 / Эксперт объяснил, почему Китай не представляет для России военной угрозы

21.07 / Онколог рассказала о пользе воды для кишечника

29.08 / Мнение: Электоральный султанат?

05.01 / К 2040 году Мировой океан поглотит почти четверть крупнейших городов мира

11.06 / Российские соучредители “ушли” из Momentus

16.02 / Невролог рассказала, когда при головной боли нужно вызывать скорую помощь

13.05 / Мнение: Осцилляции

04.08 / Мнение: Дискриминация белого гетеросексуального большинства не вечна

10.12 / Эффективности вакцины «Спутник V» повысили

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика