Либо я! – Личное мнение

Давид Манукян рассказал, почему бросил Бузову. Она поставила его перед выбором: работа или отношения с ней.



Фото: Соцсети

Ультиматумы в любых отношениях — это всегда начало их конца.

Не понимаю, почему наши бабы так любят их ставить. Чтобы что?

Бузовой не понравилась подпись под фотографией Манукяна и его партнёрши по «Танцам со звёздами» (в коллаже — справа).

«Мы подходим для рекламы стоматологии, модного дома или свадебных платьев?» — обратилась к подписчикам девушка. Точнее, даже не девушка, а, как утверждает, Манукян, её муж, который и выложил снимок в Инстаграм.

Пошутил пацан. Бывает.

Бузовой такая шутка не понравилась настолько, что она потребовала от Давы, по его словам, бросить проект.

Парень безуспешно пытался урезонить разбушевавшуюся гОленьку. Он даже попросил ребят изменить нервирующую её подпись.

Изменили. Бузова не успокоилась, а вместо этого предъявила Даве за то, что тот в комментариях к фотографии поставил «огонёчек» и «сложенные ручки» и подписался на Дашу.

Бабе — под сорок! С тремя уже, кажется, подбородками. А занимается такой ерундой!

Цитирую Манукяна:

Выбирай: либо «Танцы со звёздами», либо я.

Такой ультиматум гОленька поставила Даве, если верить его словам, то ли в пятый, то ли в шестой раз. Манукян, в конце концов, выбрал работу и правильно сделал.

Я бы не писала об этом пост, если бы вы, мои золотки, не грешили тем же, чем грешит Бузова, а именно:

1) не требовали от мужчин всегда ставить вас на первое место: превыше всех родственников, интересов, забот,

2) не ставили их регулярно перед выбором: «Либо то, что тебе в моменте важно, либо я».

Запомните: своими истериками и ультиматумами вы сделаете только хуже, выставляя себя истеричной дурой.

Допустим, Бузовой не понравилась подпись к фотографии. Бывает.

Могла бы спокойно подойти к Даве и сказать: «Намёки на свадебный салон между тобой и твоей партнёршей вредят моей репутации публичного человека, выставляя меня терпилой. Мне это неприятно».

Это единственное, что можно было сказать в такой ситуации. Сказать спокойным тоном, в глаза, а не по смс. Ничего не требуя и не прося.

А я бы и этого не делала, понимая, что фотография и подпись к ней были опубликованы не Манукяном. Какие к нему самому могут быть претензии, в принципе?!

Ну, а если уж сказала, что тебе эта подпись неприятна, то дальше — дело за мужчиной: если он принимает решение проигнорировать твоё заявление, то теперь уже тебе решать — оставаться в отношениях с таким человеком или нет.

Я бы не осталась. Безо всяких пошлых ультиматумов.

Женщина, ставящая мужчине ультиматум, демонстрирует свой страх перед расставанием с ним. Женщина, которая не боится уйти, просто уходит. Даже если это больно.

Липучка цепляется за штаны мужика до последнего, подобно мерзкой жвачке. И ультиматум — это способ и дальше липнуть к мужику.

Выбери меня! Ну, выбери меня! Меня и только меня! Пожалуйста!

Это очень жалко выглядит и всегда заканчивается тем, что мужчина выбирает что-то, что лучше тебя. Ну, или кого-то, кто лучше тебя.

Никогда не ставьте ультиматумы. Их не ставят два самых умных человека в стране: Путин и я. Берите с нас пример — и всё у вас будет хорошо!

Узнали в себе гОленьку? Какие ультиматумы ставили своим мужичкам? Чем дело кончилось?

Рассказывайте!

Я вас слушаю очень внимательно.

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