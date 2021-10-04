Хозяину квартиры, где находился Саакашвили, предъявили обвинение

Прокуратура Грузии предъявила обвинение хозяину квартиры в Тбилиси, где бывший президент Михаил Саакашвили находился после возвращения в страну. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Обвинение предъявлено гражданину Грузии Э.Ц. по статье об «укрывательстве преступлений». По версии прокуратуры, гражданин знал, что Саакашвили находится в розыске за совершение тяжкого преступления, но все равно предоставил ему свою квартиру.

Гражданина задержали накануне, ему грозит лишение свободы от одного года до четырех лет.

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В Грузии арестован экс-президент Михаил Саакашвили

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали и арестовали 1 октября. Он находится в Руставской тюрьме, недалеко от Тбилиси. Экс-президенту грозит не менее девяти лет лишения свободы — по двум уголовным делам он уже осужден заочно, еще по двум приговор пока не вынесен.

Ранее экс-президент Грузии написал в соцсетях, что намерен прибыть в страну авиарейсом Киев-Тбилиси вечером 2 октября, когда голосование на местных выборах будет завершено. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что как только Саакашвили пересечет границу, он «будет арестован и направлен в тюрьму».

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