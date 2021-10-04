Поможем тусклым поврежденным волосам: домашний рецепт рисовой воды в качестве кондиционера
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Уход за волосами необходим, особенно если они поврежденные и тусклые, но для этого совсем не нужно покупать дорогостоящие магазинные средства. Своими руками можно приготовить рисовую воду по домашнему рецепту и использовать в качестве кондиционера.
Что такое рисовая вода
Ферментированная рисовая вода получается после смешивания риса и воды в банке и настаивания при комнатной температуре в течение 24 часов.
Чем полезна рисовая вода для волос
Рисовая вода содержит витамины, минералы, антиоксиданты, аминокислоты и инозитол, которые являются важными компонентами для оздоровления волос. Инозитол помогает восстановить их и предотвратить повреждение. Аминокислоты играют ключевую роль, поскольку рисовая вода содержит многие из тех же аминокислот, которые естественным образом содержатся в кератине наших собственных волос.
Ферментация рисовой воды позволяет извлечь больше питательных веществ из риса.
Преимущества домашней рисовой воды
Рисовая вода обладает следующими действиями:
Повышает блеск волос. Способствует их росту. Укрепляет волосы, предотвращая повреждение. Улучшает общее состояние волос. Предотвращает спутывание. Помогает избавиться от перхоти.
В этот рецепт входят эфирные масла розмарина и мяты. Розмарин известен своей способностью стимулировать рост волос. Мята укрепляет волосяные фолликулы, а также улучшает кровообращение, что способствует росту волос.
Что потребуется для рецепта
Нужно приготовить:
рис; сито; воду; банку с крышкой; мерный стакан; эфирные масла розмарина и мяты.
Как сделать средство
Отмерить мерный стакан риса. Положить его в сито и тщательно промыть.
Переложить рис в банку. Влить три стакана воды и потрясти. Закрыть крышкой и оставить на сутки.
Через 24 часа снять крышку с банки. Рисовая вода имеет не очень приятный запах. Процедить рисовую воду в большую миску и перелить обратно в банку. Замоченный рис можно выбросить.
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Добавить примерно 10-15 капель эфирного масла розмарина и 5-10 капель масла мяты. Обязательно хорошо перемешать или встряхнуть. Эфирные масла розмарина и мяты не только способствуют здоровому росту волос, но и маскируют запах рисовой воды.
Как использовать
Рисовую воду следует использовать для ополаскивания волос один-два раза в неделю.
После мытья головы нанести средство на волосы, чтобы они стали влажными. Также втереть в кожу головы. Если волосы густые, можно налить рисовую воду в большую миску, окунуть их и вылить остатки на волосы, а затем помассировать голову.
Оставьте средство для роста на волосах на 30-60 минут.
Следует отметить, что эфирное масло мяты перечной вызывает ощущение покалывания. Если покалывание доставляет дискомфорт, уменьшить дозу и использовать только пару капель мяты. Не использовать средство при появлении раздражения.
Как хранить
Если рисовая вода осталась, ее можно до следующего использования хранить в холодильнике в закрытой банке, но не дольше одной недели.
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