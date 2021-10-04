Hill – Трамп обратился в суд, чтобы «заставить» Twitter восстановить его аккаунт

Адвокаты Дональда Трампа подали иск федеральному судье Флориды в отношении Twitter. Юристы экс-президента США обвинили платформу в цензуре и потребовали надавить на её владельцев, чтобы они восстановили учётную запись их клиента, пишет The Hill.



Reuters

Дональд Трамп просит федерального судью Флориды заставить Twitter восстановить его учётную запись. Накануне адвокаты бывшего президента США подали иск в отношении социальной сети и её генерального директора Джека Дорси, пишет The Hill.

В документе утверждается, что Twitter подверг Трампа цензуре. Более того, по словам юристов, компания пошла на этот шаг «под принуждением» со стороны членов конгресса. Представители соцсети отказались комментировать иск, отмечает издание.

Трампа, который регулярно писал в Twitter до и во время президентства, «выдворили» с платформы после того, как 6 января его сторонники взяли штурмом Капитолий. В свете этих беспорядков владельцы соцсети пришли к выводу, что сообщения главы Белого дома «грозили дальнейшими подстрекательствами к насилию».

Аккаунт экс-президента был также заблокирован в Facebook как минимум до 2023 года. В июле Трамп подал в суд на Twitter и Facebook, утверждая, что платформы «подавляют консервативные голоса», напоминает The Hill.

В своём заявлении адвокаты бывшего президента утверждают, что Twitter «обладает властью и контролем над политическим дискурсом в стране, что является неизмеримым, исторически беспрецедентным и крайне опасным для открытых демократических споров». Кроме того, по мнению представителей Трампа, платформа очень избирательно следует своей собственной политике, о чём свидетельствует её отношение к «Талибану»*.

«В течение последующих недель Twitter позволял талибам регулярно публиковать твиты о своих военных завоеваниях и победах по всему Афганистану. Аккаунт талибов в Twitter активен по сей день», — подчёркивается в заявлении юристов.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.