 

CNN – в городах Бразилии прошли протесты с требованием импичмента Болсонару

04.10.2021, 2:16, Новости дня
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Во многих городах Бразилии прошли акции протеста против нынешнего главы государства Жаира Болсонару, передаёт CNN. Протестующие требовали импичмента бразильского президента, критикуя его за неправильные действия во время пандемии, а также за усугубляющуюся экономическую ситуацию в стране. Как отмечается в статье, нынешние протесты стали ответом на состоявшийся в прошлом месяце митинг сторонников Болсонару.


Reuters

В крупнейших городах Бразилии протестующие вновь вышли на улицы, требуя импичмента президента Жаира Болсонару, пишет CNN. Эти акции протеста прошли на фоне усугубляющегося экономического положения, растущей безработицы и голода в охваченной пандемией стране.

Тысячи людей прошлись по улицам Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро — самых густонаселённых городов Бразилии, — скандируя: «Долой Болсонару, долой Болсонару!». Протестующие также несли плакаты с требованием немедленного импичмента главы государства.

Демонстранты не только упрекали его за неправильные действия во время пандемии COVID-19, но и протестовали против экономических проблем простых бразильцев, вызванных резким ростом инфляции и высокими ценами на топливо.

В столице страны, городе Бразилиа, демонстранты прошли маршем к зданию Национального конгресса с плакатами в руках, протестуя против цен на газ и на продукты питания.

Как напоминает CNN, Бразилия до сих пор сильно страдает от пандемии коронавируса. От COVID-19 умерло уже около 600 тыс. бразильцев, и это самый высокий показатель смертности в мире после США.

Власти не обнародовали официальных данных, но организаторы заявили, что протесты прошли более чем в 200 городах по всей стране.

В статье отмечается, что акции протеста против Болсонару — это попытка оппозиции продемонстрировать единство левоцентристских партий, профсоюзов и общественных движений. Они стали ответом на состоявшийся в прошлом месяце митинг сторонников Болсонару.



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