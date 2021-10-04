CNN – в городах Бразилии прошли протесты с требованием импичмента Болсонару
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Во многих городах Бразилии прошли акции протеста против нынешнего главы государства Жаира Болсонару, передаёт CNN. Протестующие требовали импичмента бразильского президента, критикуя его за неправильные действия во время пандемии, а также за усугубляющуюся экономическую ситуацию в стране. Как отмечается в статье, нынешние протесты стали ответом на состоявшийся в прошлом месяце митинг сторонников Болсонару.
Reuters
В крупнейших городах Бразилии протестующие вновь вышли на улицы, требуя импичмента президента Жаира Болсонару, пишет CNN. Эти акции протеста прошли на фоне усугубляющегося экономического положения, растущей безработицы и голода в охваченной пандемией стране.
Тысячи людей прошлись по улицам Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро — самых густонаселённых городов Бразилии, — скандируя: «Долой Болсонару, долой Болсонару!». Протестующие также несли плакаты с требованием немедленного импичмента главы государства.
Демонстранты не только упрекали его за неправильные действия во время пандемии COVID-19, но и протестовали против экономических проблем простых бразильцев, вызванных резким ростом инфляции и высокими ценами на топливо.
В столице страны, городе Бразилиа, демонстранты прошли маршем к зданию Национального конгресса с плакатами в руках, протестуя против цен на газ и на продукты питания.
Как напоминает CNN, Бразилия до сих пор сильно страдает от пандемии коронавируса. От COVID-19 умерло уже около 600 тыс. бразильцев, и это самый высокий показатель смертности в мире после США.
Власти не обнародовали официальных данных, но организаторы заявили, что протесты прошли более чем в 200 городах по всей стране.
В статье отмечается, что акции протеста против Болсонару — это попытка оппозиции продемонстрировать единство левоцентристских партий, профсоюзов и общественных движений. Они стали ответом на состоявшийся в прошлом месяце митинг сторонников Болсонару.
Смотреть комментарии → Комментариев нет