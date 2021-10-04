CNN – в городах Бразилии прошли протесты с требованием импичмента Болсонару

Во многих городах Бразилии прошли акции протеста против нынешнего главы государства Жаира Болсонару, передаёт CNN. Протестующие требовали импичмента бразильского президента, критикуя его за неправильные действия во время пандемии, а также за усугубляющуюся экономическую ситуацию в стране. Как отмечается в статье, нынешние протесты стали ответом на состоявшийся в прошлом месяце митинг сторонников Болсонару.



Reuters

В крупнейших городах Бразилии протестующие вновь вышли на улицы, требуя импичмента президента Жаира Болсонару, пишет CNN. Эти акции протеста прошли на фоне усугубляющегося экономического положения, растущей безработицы и голода в охваченной пандемией стране.

Тысячи людей прошлись по улицам Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро — самых густонаселённых городов Бразилии, — скандируя: «Долой Болсонару, долой Болсонару!». Протестующие также несли плакаты с требованием немедленного импичмента главы государства.

Демонстранты не только упрекали его за неправильные действия во время пандемии COVID-19, но и протестовали против экономических проблем простых бразильцев, вызванных резким ростом инфляции и высокими ценами на топливо.

В столице страны, городе Бразилиа, демонстранты прошли маршем к зданию Национального конгресса с плакатами в руках, протестуя против цен на газ и на продукты питания.

Как напоминает CNN, Бразилия до сих пор сильно страдает от пандемии коронавируса. От COVID-19 умерло уже около 600 тыс. бразильцев, и это самый высокий показатель смертности в мире после США.

Власти не обнародовали официальных данных, но организаторы заявили, что протесты прошли более чем в 200 городах по всей стране.

В статье отмечается, что акции протеста против Болсонару — это попытка оппозиции продемонстрировать единство левоцентристских партий, профсоюзов и общественных движений. Они стали ответом на состоявшийся в прошлом месяце митинг сторонников Болсонару.