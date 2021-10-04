Захарова ответила русской пословицей на слова Зеленского о «наглой» Украине

Украина провалила реформы, усугубила внутренний раскол, не смогла сохранить традиции и модернизировать страну, а теперь наглостью прикрывает несоразмерность амбиций потенциалу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о «наглой» международной политике Киева.

«А вот это точно! Лучше не скажешь, если только пословицей русской – со свиным рылом в калашный ряд. Киевский режим не может предложить миру ничего из заявленного и, кстати, много раз оплаченного Западом: провал реформ, усугубляющийся внутренний раскол, неспособность сохранить традиции, модернизировать страну», – написала Захарова в Telegram.

По ее мнению, украинские власти решили действовать «по-голохвастовски» и наглостью прикрыть несоразмерность амбиций потенциалу.

«Никаких «шагов вперед нет». Только «сто шагов назад», но не тихо на пальцах, а разнузданно и… нагло», – добавила она.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львовскую область заявил, что без сильной и «наглой» международной политики Украина не достигнет успеха.

В сентябре Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО.