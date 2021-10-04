 

Instagram обвинили в книжном пиратстве в России

04.10.2021, 2:12, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинАссоциация по защите авторских прав в интернете обратилась в Роскомнадзор с просьбой привлечь к административной ответственности Facebook Inc. за книжное пиратство в Instagram.

Пользователи Instagram публикуют как видео с аудиокнигами в качестве звуковых дорожек, так и ссылки на сторонние ресурсы. АЗАПИ сообщает, что во втором квартале 2021 года Telegram возглавил список ресурсов с наибольшим количеством выявленных ссылок на нелегальные копии книг, Instagram занял второе место, YouTube – третье, пишут «Ведомости».

Издание в конце сентября сообщало, что ассоциация направила подобное заявление против Telegram, передает РИА «Новости».



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