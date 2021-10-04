 

Автор карикатуры на пророка Мухаммеда погиб в ДТП

04.10.2021, 2:12, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинШведский автор карикатуры на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс, за голову которого террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) назначила награду, погиб в ДТП в Швеции, сообщают СМИ.

Машина, в которой находился Вилкс, столкнулась с грузовиком недалеко от населенного пункта Маркарюд. И машина Вилкса, и грузовик загорелись. Погибли двое полицейских, которые охраняли карикатуриста, водитель грузовика получил серьезные травмы, передает ТАСС со ссылкой на SVT.

Вилкс является автором эскиза скульптуры для дорожной развязки в виде собаки с головой пророка Мухаммеда, рисунок был напечатан и в прессе. Сообщалось, что «Аль-Каида» (запрещена в России) предлагала 100 тыс. долларов за убийство карикатуриста, которому выделили полицейскую охрану.

В 2015 году обстреляли копенгагенское кафе, где проходила публичная дискуссия «Искусство, богохульство и свобода слова». Согласно заявлению полиции, целью нападения было убийство участвовавшего в дискуссии шведского художника. В 2010 году его дом пытались поджечь, хакеры взломали сайт художника. В том же году в Ирландии задержали семерых человек по подозрению в подготовке убийства шведского карикатуриста, включая американку Коллин Лароуз (Джихад-Джейн).



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