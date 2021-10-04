DWN – с имиджем «меркантильного оппортуниста» Европе не стоит соваться в Азию — пусть сосредоточится на своём заднем дворе

Европе нужно перестать идти на поводу у своих геополитических амбиций, забыть об Азии и сосредоточить усилия на своём заднем дворе, пишет на страницах Deutsche Wirtschafts Nachrichten профессор Свободного университета Брюсселя Джонатан Хольслаг. Ведь в Индо-Тихоокеанском регионе европейцев считают слабыми партнёрами и «меркантильными оппортунистами», не способными на что-то реально повлиять, объясняет эксперт.



Reuters

Вместо того чтобы растрачивать свои силы в отдалённых регионах мира, Европе стоило бы для начала навести порядок на своё заднем дворе, пишет на страницах Deutsche Wirtschafts Nachrichten профессор Свободного университета Брюсселя Джонатан Хольслаг. По его словам, сделка по закупке подводных лодок между Австралией и США наглядно демонстрирует ту геополитическую реальность, которую некоторые европейцы отказываются признавать: они больше не влиятельные игроки в Индо-Тихоокеанском регионе и не станут ими никогда. Если же Брюссель продолжит идти на поводу у своих амбиций, то окончательно утратит доверие международных партнёров, предостерегает эксперт.

Для того чтобы исправить ситуацию, Европе нужно с уважением отнестись к одному из важнейших правил геополитики: география указывает тебе приоритеты. И ключевые приоритеты ЕС сосредоточены не в Азии. Экономическое влияние европейцев в этом регионе не так уж и велико. На Евросоюз и Великобританию, вместе взятых, приходится только 15% экспорта из региона. На США больше, да и Китай скоро обгонит Европу.

Финансовая помощь Брюсселя в развитии Индо-Тихоокеанского региона продолжает стагнировать, а инвестиции в основном идут в Китай. Возможности Европы как «моральной силы» также ограничены. ЕС хотел внедрять экологические и социальные нормы через торговые соглашения, но такие договорённости пока что распространяются только на 30% от всего товарообмена. Более того, у союза нет такого соглашения с Поднебесной. В связи с этим граждане южно-азиатских стран сомневаются в способности Брюсселя быть реальным лидером. Только 2% из них считают Европу самым влиятельным игроком в регионе. Остальные же отдают предпочтение Китаю, США, Японии и государствам АСЕАН.

К тому же европейские лидеры очень редко посещают Азию и не принимают участие в саммитах местных организаций, продолжает Хольслаг. Только 15% официальных зарубежных визитов французского президента и немецкого канцлера пришлось на Индо-Тихоокеанский регион, при этом большая часть из них — на Китай. Военное присутствие Европы в Азии также незначительно. Париж сократил свой контингент с 10 тыс. солдат в 2020 году до 2 700 в нынешнем, причём речь идёт не об экспедиционных войсках.

У Великобритании в Азии дислоцирована всего пара сотен солдат. Впрочем, недавно Лондон решил отправить туда два корабля для патрулирования. В Пекине уже успели высмеять эту инициативу. Отправка же в регион авианосца Queen Elizabeth носит скорее символический характер, отмечает автор. И всё это объясняет, почему Австралия решила вместо французских заказать американские подлодки. Дело не в том, что они гораздо боеспособнее. Речь идёт о геополитической «гарантии выживания», подчёркивает профессор. К тому же, несмотря на эмбарго, Европа продолжает ежегодно поставлять в Поднебесную оружие на $260 млн, продолжает Хольслаг: «Это обстоятельство объясняет, почему в Азии Европу воспринимают как меркантильного оппортуниста, а не сильного партнёра в обеспечении безопасности».

«Из-за активности в Индо-Тихоокеанском регионе недостаточное внимание уделяется более неотложным вызовам на заднем дворе Европы. Ведь в то время как США перебрасывают силы в Индо-Тихоокеанский регион в Восточной Европе, Африке и на Ближнем Востоке возникает вакуум власти, а вместе с ним и новые нестабильности». По мнению профессора, ЕС должен сосредоточить свои усилия на этих направлениях. Если Европа будет бороться там с терроризмом, пиратством и неэффективным государственным управлением, это сильнее впечатлит партнёров в Индо-Тихоокеанском регионе, чем отправка одного корабля в Южно-Китайское море.