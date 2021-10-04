 

Le Monde – Китай направил к Тайваню рекордное число военных самолётов

04.10.2021, 1:22, Новости дня
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Тайвань сообщил о втором за сутки приближении 39 китайских военных самолётов к опознавательной зоне ПВО острова, пишет Le Monde. Премьер-министр страны Су Чжэньчан выразил протест против таких «агрессивных» действий и актов устрашения, а также обвинил Пекин в желании подорвать мир в регионе.


Reuters

В субботу Тайвань обвинил Пекин в усилении давления и желании подорвать мир в регионе после того, как множество китайских военных самолётов приблизились к опознавательной зоне ПВО на юго-западе острова, пишет Le Monde.

Как рассказывает издание, демонстрация силы началась в пятницу, в годовщину образования КНР. В нарушении воздушного пространства было задействовано рекордное число самолётов — 38, в том числе бомбардировщик Сиань H-6 c ядерным оружием. В субботу Министерство обороны острова зафиксировало новый рекорд — 39 самолётов над акваторией Тайваня. Такой массовый вылет в пятницу вызвал особенно резкие протесты со стороны Тайбэя. «Китай действовал агрессивно и посягнул на мир в регионе, прибегая в то же время к многочисленным актам устрашения, — заявил премьер-министр острова Су Чжэньчан во время пресс-конференции в субботу утром. — Очевидно, что мир, международное сообщество всё больше и больше отвергает подобное поведение Китая».

Жители острова, которым сейчас руководит демократическое правительство, живут в постоянном страхе вторжения со стороны КНР. Пекин считает эту территорию мятежной провинцией и призывает вернуться в состав страны, при необходимости прибегая к силе. После того как лидером Китая в 2012 году стал Си Цзиньпин, китайские военные самолёты почти ежедневно вторгаются в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня. Власти страны согласуют демонстрацию силы с важными для страны датами, а также используют эти вылеты в качестве испытания боеспособности устаревших истребителей, которыми располагает Тайбэй.

В статье Le Monde отмечается, что за несколько дней до инцидента Пекин выразил протест после того, как Великобритания впервые с 2008 года отправила в Тайваньский пролив военный корабль. Китай предъявляет свои права на пролив, который отделяет материковую территорию страны от Тайваня, а также на практически всю территорию Южно-Китайского моря. США и другие страны предполагают, что эта зона является международными водами и поэтому открыта для всех.



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