 

Стало известно о планах Азербайджана и Турции провести учения у границы с Арменией

04.10.2021, 1:18, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинАзербайджан и Турция проведут совместные военные учения у границы с Арменией в Нахичевани 5-8 октября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«5-8 октября в Нахичевани будет проведен очередной этап учений «Нерушимое братство-2021». Цель учений – развитие сотрудничества и взаимодействия между вооруженными силами Турции и Азербайджана», – рассказал источник РИА «Новости».

В начале сентября в Лачинском районе в Нагорном Карабахе вооруженные силы Азербайджана и Турции начали совместные тактические учения.



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